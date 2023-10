La Commissione Congiunta e il Board di “Business Care International Award” hanno deciso ieri, a seguito del meeting online di giovedì scorso, di assegnare al dott. Marco Maria Durante, fondatore e presidente di LaPresse SPA, il Premio Speciale quale “Miglior Imprenditore Italiano negli Stati Uniti d’America” 2023/2024. Il dott. Durante sarà quindi il primo imprenditore a ricevere questo nuovo prestigioso riconoscimento.

“La scelta è ricaduta sulla persona di Marco Maria Durante, in quanto egli soddisfa le prerogative richieste per l’assegnazione di questo “Premio Speciale”, dichiara il presidente di Business Care Communications, Massimo Veccia. Infatti, attraverso il suo lavoro, il dott. Durante contribuisce a dare lustro al nome dell’Italia nel mondo grazie a una visione portata avanti con ingenti mirati investimenti, coraggio e visione, creando un ambiente positivo di lavoro e benessere per i suoi tanti collaboratori”.

L’annuncio è stato dato oggi dal presidente di Business Care Communication Roma-New York, Massimo Veccia che prosegue: “La Presse, fondata a Torino nel 1938 come ‘Fondazione La Presse’, viene rilevata nel 1994 in un locale di 45 mq a Torino da Marco Durante. Ed è dal 1994, proprio con l’arrivo di Marco Maria Durante, che l’Agenzia inizia ad avere una solida e costante crescita”.

Grazie alla visione, al coraggio e alla formazione personale, acquisita in Europa e negli Stati Uniti, si legge ancora nel comunicato, Marco Maria Durante, è riuscito a portare LaPresse, lavorando incessantemente e con metodo, in Europa, negli USA e nel mondo, diventando partner in Italia, Spagna, Portogallo e Sudamerica del colosso americano dell’informazione Associated Press.

L’evento avrà luogo nella sala Cerimonie del Consolato Generale d’Italia a New York Park Avenue 699 a Manhattan il 26 Ottobre alle ore 17.30.