BAGNOREGIO - Un afflusso straordinario di turisti ha animato il borgo di Civita di Bagnoregio durante il ponte di Ognissanti, trasformando le sue strade in un vivace scenario di visitatori provenienti da ogni parte d'Italia e non solo. Il borgo, noto come "la città che muore" per la sua posizione su un fragile sperone di tufo, ha goduto di un fine settimana di sole e temperature miti, ideali per una passeggiata tra i suggestivi vicoli medievali e per ammirare il panorama unico della valle circostante.

La folla di turisti, ben 15mila, attirati dal fascino senza tempo di Civita e dal richiamo della Tuscia, ha fatto registrare un afflusso eccezionale per questo periodo dell’anno. Complice il clima favorevole, il borgo ha offerto ai visitatori un assaggio del suo paesaggio autunnale, che in questi giorni di novembre si è presentato in tutta la sua bellezza. Il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili, ha espresso la propria soddisfazione per l’affluenza e il successo del weekend, affidando ai social un messaggio di ringraziamento: «È stato un fine settimana che ha visto la nostra città invasa da turisti», ha scritto, riconoscendo il contributo di tutti coloro che hanno lavorato per accogliere i visitatori in modo sicuro e organizzato.

Profili ha voluto estendere un sentito ringraziamento alla Croce Rossa Italiana, alla polizia locale, agli ausiliari del traffico e agli operatori impegnati nella pulizia dei servizi igienici, oltre che al personale delle biglietterie e a tutti i commercianti e cittadini per la loro pazienza e collaborazione. In questa occasione speciale, Civita di Bagnoregio ha mostrato ancora una volta la sua capacità di accogliere un gran numero di turisti, grazie a una macchina organizzativa che coinvolge varie realtà locali. Una dimostrazione di quanto il borgo e la comunità siano pronti a valorizzare e custodire un luogo dal valore storico e culturale unico, anche di fronte alle sfide logistiche che l’afflusso turistico comporta. Con il continuo afflusso di visitatori, Civita di Bagnoregio si conferma una delle mete più amate del Lazio, una perla della Tuscia che ogni anno accoglie turisti desiderosi di scoprire il fascino di un borgo fuori dal tempo.

