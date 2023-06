È stata inaugurata in via Vittorio Bachelet, 18, la nuova agenzia della Banca di Credito Cooperativo di Roma, che si aggiunge a quella di via Monte Zebio. L’agenzia è dotata di ambienti moderni e confortevoli che garantiscono una migliore accoglienza e servizi ancora più efficienti: all’interno vi è una Cassa Self Assistita che permette di eseguire le principali operazioni di sportello in piena autonomia ottimizzando i tempi d’attesa in filiale, e all’esterno un Atm, accessibile 24 ore su 24, che consente di effettuare il prelevamento del denaro e le ricariche telefoniche. Alla cerimonia di inaugurazione, oltre a diversi soci, hanno preso parte anche la Sindaca di Viterbo Chiara Frontini, il Presidente di Unindustria Viterbo Sergio Saggini, il Presidente della Camera di Commercio di Viterbo Domenico Merlani e il Direttore Confartigianato Viterbo Andrea De Simone.

«L’inaugurazione della nuova filiale di Viterbo – ha detto il presidente della BCC di Roma, Maurizio Longhi – rientra nell’attenta politica di aperture mirate, intelligenti ed efficaci, portata avanti dalla BCC di Roma, in controtendenza rispetto al fenomeno della desertificazione bancaria. Il nostro rapporto con i territori rimane saldo, in particolare qui a Viterbo, grazie a una collaborazione intensa con gli enti locali, con la nostra compagine sociale e con tutti i nostri clienti». La BCC di Roma, la più grande banca di credito cooperativo in Italia, è presente nella provincia di Viterbo con 12 agenzie. Al 31 marzo 2023, in provincia di Viterbo la Banca ha realizzato finanziamenti alla clientela per 377 milioni di euro (+4,8% rispetto a marzo 2022). La raccolta allargata ha invece toccato quota 379 milioni di euro (+11,9%), a conferma di una presenza articolata e concreta al fianco di piccole e medie imprese e famiglie. Se allarghiamo lo sguardo a tutto l’Alto Lazio, comprendendo dunque anche la provincia di Rieti, al 31 marzo 2023 la Banca ha realizzato finanziamenti alla clientela per 544 milioni di euro (+6,5% rispetto a marzo 2022), mentre la raccolta allargata ha toccato quota 572 milioni di euro (+9,1%).