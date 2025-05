Il motore completamente elettrico, le dimensioni di una city car e il prezzo sotto ai 20mila euro. Il colosso cinese BYD lancia una sfida al mercato europeo con il modello Dolphin Surf e lo fa non a caso in un tempio della competizione come il Foro Italico di Roma.

Sul palco della Casa delle Armi c’è la vicepresidente del gruppo asiatico Stella Li che racconta i progressi e gli obiettivi di un’azienda presente in 29 paesi del mondo e che punta a raggiungerne altri 12 nel 2025. Il veicolo completamente elettrico e “low cost” sarà prodotto in Ungheria come versione adattata al mercato europeo del modello corrispettivo venduto in Cina.

Come spiega lo Special advisor per l’Europa di BYD Alfredo Altavilla l’obiettivo del modello Dolphin Surf è di “raggiungere una platea di consumatori che normalmente non guarda alle auto elettriche. Lo facciamo perché crediamo di avere un prodotto che batte qualunque concorrenza con altri motori sia tradizionali che mild hybrid grazie a una tecnologia di assoluto livello”.

Ed è proprio sull’innovativa batteria che il gruppo cinese punta per far concorrenza agli altri modelli disponibili in Europa: “Una batteria da 43 KW che in modalità fast charging si può ricaricare dal 30% all’80% in 22 minuti” spiega Altavilla. “Un range di oltre 500 chilometri nel percorso urbano e la proposizione di prezzo molto vantaggiosa. In termini di costo totale mensile per il cliente questa auto è più conveniente di qualunque altro concorrente con qualunque altra propulsione”. Una macchina che è anche un manifesto delle intenzioni di BYD in Europa. “Quale obiettivo? Diventare uno dei key player del segmento in pochissimi mesi” dichiara Altavilla.