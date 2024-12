Al via da lunedì prossimo il nuovo ciclo di show cooking organizzati dalla Camera di Commercio Rieti Viterbo in collaborazione con la sua Azienda speciale Centro Italia nell'ambito del progetto "Turismo e Cultura" per promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio ed i luoghi in cui sono realizzati i prodotti tipici protagonisti delle tradizioni dell'alto Lazio.

In 5 appuntamenti in diretta, tutti virtuali, 20 giornalisti e blogger da tutta Italia – che in questi giorni hanno ricevuto una box con gli ingredienti necessari - si metteranno alla prova per preparare, sotto la supervisione di una/uno chef, altrettante ricette tipiche della Tuscia e del Reatino.

Le dirette saranno visibili dalla pagina Facebook della Camera di Commercio Rieti Viterbo https://www.facebook.com/cameracommerciorietiviterbo a partire dalle ore 19 delle date indicate, dove anche il pubblico social potrà partecipare seguendo le indicazioni degli chef, cucinando dalle proprie cucine, ed immergendosi nelle tradizioni e nei sapori dei territori attraversati da questa "carrellata del gusto" che verranno narrati durante le trasmissioni. Si parte questo lunedì 13 novembre con la zuppa di ceci di Valentano e castagne dei Monti Cimini, si prosegue il giorno successivo, martedì 14 novembre con le 'mbriachelle (ciambelline al vino). Dopo questi due appuntamenti gustosi nelle tradizioni della Tuscia, il 21 novembre si sbarca virtualmente nel Reatino con gli gnocchetti in frasca, per poi cimentarsi nella realizzazione della lasagnetta di Amatriciana martedì 28 novembre. Ultimo appuntamento il 5 dicembre con la colorata cicerchiata.

