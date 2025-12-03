LADISPOLI - Prende il via il progetto “Giovani imprese di Ladispoli si raccontano”, promosso dalla cooperativa sociale Stellantia e fortemente voluto dal consigliere con delega alle Politiche giovanili Riccardo Rosolino e dal delegato alla Formazione e Sviluppo d’Impresa Biagio Camicia. Un’iniziativa pensata per i giovani e per le realtà imprenditoriali del territorio, con l’obiettivo di creare un ponte tra nuove generazioni e mondo del lavoro. «L’obiettivo – sottolinea Camicia – è quello di valorizzare le esperienze delle startup e delle imprese giovanili locali, offrendo un’occasione di confronto, ispirazione e formazione a tutti i ragazzi che desiderano avvicinarsi al lavoro autonomo e all’imprenditoria». Il progetto prevede cinque incontri formativi con professionisti e imprenditori di Ladispoli (il primo domani alle 9.30 in via La Spezia 85), che condivideranno esperienze e competenze con una platea di giovani interessati ai diversi settori produttivi. L’iniziativa proseguirà per tutto il prossimo anno, garantendo un supporto gratuito e costante fatto di informazione, orientamento e formazione. Gli obiettivi sono molteplici: dare visibilità alle giovani imprese locali; promuovere la cultura dell’imprenditorialità giovanile; offrire strumenti concreti e competenze tecniche a chi vuole avviare un’attività; creare un network stabile tra imprese, giovani, enti formativi e istituzioni. «Stiamo facendo davvero molto per i giovani di Ladispoli – conclude Rosolino – e questa è solo una delle tante iniziative dedicate alle politiche giovanili. Ringrazio il Sindaco Alessandro Grando per il suo costante supporto».

