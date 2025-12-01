CERVETERI - Sala Ruspoli gremita per la cerimonia di premiazione del XIV Premio letterario Alsium - Città di Ladispoli. Ad aprire la cerimonia la violinista Angelica Ciuffa (Orchestra Giovanile Massimo Freccia) cui sono seguiti i saluti di Francesca Lazzeri (presidente), Roberto Ussia (figlio del fondatore del premio) e del sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti. In un clima festoso e di grande serenità hanno preso il via le premiazioni, con interviste ed intermezzi musicali, a cura del sassofonista Antonio Costantino e del M° Michele Forese al flauto. Tra una premiazione e l’altra gli interventi degli ospiti, un parterre di tutto rispetto. Tra loro il giornalista di Radio Radicale, Lanfranco Palazzolo autore di un interessantissimo lavoro su Pier Paolo Pasolini ovvero “Il Parlamento contro Pasolini. Ostilità in forma di prosa verso PPP (1959 – 1976)”, il corrispondente Mediaset Luigi De Biase che ha raccontato la sua esperienza di inviato di guerra ed ha presentato il suo ultimo documentario “Soldat” realizzato ai confini delle Russia orientale in Sacha Jacuzia, il giornalista e scrittore Marco Panella, osservatore delle Space Age vecchia e studioso di Intelligenza Artificiale, che per l’occasione ha presentato il suo romanzo “Io sono Elettra. La storia d’amore mai raccontata tra Guglielmo Marconi e la sua nave”, e la studiosa e ricercatrice specializzata in storia contemporanea Giordana Terracina che con il suo saggio “L’illusione dell’emancipazione. La Comunità israelitica di Roma dall’avvento del fascismo alla vigilia delle leggi antiebraiche (1922 – 1938)”, ha raccontato come la Comunità Ebraica di Roma si sia confrontata con le trasformazioni imposte dal regime, la volontà di preservare la propria identità e la necessità di integrarsi nella società italiana in rapida evoluzione.

A condurre la serata, oltre a Francesca Lazzeri e Roberto Ussia, le due presidenti di giuria Anna Pasquini (racconti) e Carla Cucchiarelli (romanzo).

PREMI SPECIALI DELLA GIURIA

Premio Speciale della giuria “BCC Giovani” a Serena e Tommaso Vecchi per “Brevi storie horror per bambini in crescita”

Premio Speciale della Giuria “BCC per Ragazzi” a Paolangela Draghetti per “Capitan Burrasca e la perla magica”

Premio Speciale della Giuria “Romanzo Arcadia” a Luca Laurenti per “La tonaca del prete”

Speciale della Giuria “Romanzo BCC” ad Alfredo Alvino per “Nemici fraterni”



LIBRO PER RAGAZZI

Premio Speciale della Giuria “K&P Superall 2000 per Ragazzi” ex aequo:

Armando Iadeluca per “Aria”

Serena Olmelli & Tommaso e Greta Vecchi per “Brevi storie horror per bambini in crescita”



I classificata – Patrizia Bettinelli “Il bambino che vola”

II – Luca Giribone “Il paese di Armonia”

III – Antonella Polenta “Le sabbie d’Egitto”





LIBRO DI RACCONTI

Premio Speciale della Giuria:

§“BCC Giovani” – Collians Corrado Dogliotti “Ragazzi simpatici”

§“Racconti Arcadia” – Stefano Catena “Bianca e l’Oscuro”

I classificato Pietro Rainero “Racconti”

II Marcello Rodi “La finestra”

III Marcello Capitani “Cuori nascosti”



LIBRO GIALLO EDITO

Premio Speciale della Giuria Giallo “Grilli” ex aequo:

Daniela Alibrandi “I delitti della Vergine”

Antonella Di Fabio “Un rifugio perfetto”

Beatrice Fiaschi “Le notti di Odino”



I classificato Roberto Frazzetta “Finchè non muori”

II Paolo Lanzotti “L’enigma della maschera”

III Kempes Astolfi “1975 – la rapina delle pizze”





LIBRO DI PROSA EDITO

Premio Speciale della Giuria:

§“Romanzo Benito Ussia” a Elisabetta Darida per “Malamore”

§“Alsium Città di Ladispoli” a Roberta Mezzabarba per “Confessioni di una concubina”

I Mauro Garofalo “La tigre e l’usignolo”

II Marika Campeti “La notte della menta”

III Marianna Loredana Sorrentino “Il baule di Rosa”

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA “LARA CALISI”

Rossella Santilli “Bella gente. Gente comune”

Irma Bacci per Gabriele Galloni

PREMIO “AMBASCIATORE DEL NOSTRO MARE”

Ostia Clean Up

Matteo Spinelli

