Una due giorni che conferma la sinergia ormai forte tra Comune di Viterbo, Proloco ed associazioni culturali del territorio.

E’ stato presentato, ieri, alla sala regia del Comune di Viterbo, “San Pellegrino in festa. Profumi, colori e sapori d’autunno”, l’evento organizzato con la sinergia di Proloco di Viterbo, Comune e Teatraedro Aps. Hanno presentato la manifestazione la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, la presidente della Proloco Irene Temperini, l’assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi eil presidente di Tetraedro Aps Francesco Cerra.

San Pellegrino in Festa si svolgerà sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre tra piazza San Carluccio, piazza della Morte, piazza del Comune con una visita guidata al centro storico. L’obiettivo è quello di coprire ogni periodo dell’anno con eventi mirati che rivitalizzino e rendano fruibile il cuore di Viterbo. «Vogliamo creare delle iniziative che possano rendere il centro storico vitale – ha detto la sindaca Frontini – e su questo Irene Temperini della Proloco e Francesco Cerra di Tetraedro Aps sono degli alleati impagabili. Dopo il primo evento, ora ne facciamo uno versione autunnale nel quartiere medievale e continueremo con l’obiettivo di portare i viterbesi a vivere il centro. Con Irene Temperini siamo sempre in contatto per creare e valutare le tante iniziative che abbiamo creato fino ad ora e che creeremo per offrire ai viterbesi, nelle piazze e nel centro, tante possibilità di aggregazione per tutti i gusti».

Sugli investimenti per la città e la progettualità la sindaca specifica che «ogni volta che proponiamo e presentiamo un evento dev’essere nell’ambito di una programmazione coerente e complessiva, così come stiamo facendo per gli investimenti in corso sul territorio».

«Con Francesco Cerra e l’assessore Antoniozzi – ha detto Irene Temperini – abbiamo lavorato strettamente ed approfonditamente per gli eventi messi in campo. Antoniozzi ha questa grande capacità di fare rete. Ognuno di noi ha contattato imprenditori che hanno preso una parte della città e l’ha progettata per creare eventi specifici».

L’assessore Antoniozzi ha confermato l’obiettivo prioritario dell’amministrazione che è «quello di allungare gli eventi estivi evitando di creare dei buchi tra settembre e Natale, San Pellegrino in Festa nasce proprio da questo principio guida. Stiamo andando avanti in questo esperimento che sta funzionando. Ogni euro che viene investito nelle associazioni culturali e negli eventi viene investito sul territorio e moltiplica l’effetto di ritorno. Il focus di tutto non è più la festa ma la comunità che si crea per organizzare programma ed eventi». Francesco Cerra di Tetraedro ha ricordato la forte collaborazione con la Proloco, praticamente quotidiana che, con il supporto del Comune, ora punta ad eventi tutto l’anno per «offrire a tutti i viterbesi eventi a tema e per tutti i gusti».

Il programma di “San Pellegrino in Festa” prevede il 30 settembre alle 16 e 17, a piazza San Carluccio, la lettura animata per bambini “Alice nel paese delle meraviglie” a cura di Eta Beta, Gli Anni in tasca e Tetraedro; quindi uno spettacolo itinerante con il corteo storico, gli sbandieratori e i musici.

Alle 18 lo spettacolo “Il circo in valigia” di e con Gianluigi Capone; alle 19 a piazza della Morte inaugurazione di “Autonoma”, l’installazione di Federico Paris basata su robot ed intelligenza artificiale. Sempre alle 19 a piazza della Morte “Live Horn Across the eye”, progetto di musica elettronica e voce. Alle 21.30 concerto a piazza San Carluccio della Banda del Comitato di Alice Rohrwacher con vari artisti. Il 1° ottobre si comincia alle 10 a piazza San Carluccio con la visita guidata “Tra Papi, santi, Pellegrini e Imperatori” nel centro storico di Viterbo a cura della Proloco di Viterbo, Alle 17 a piazza San Carluccio rappresentazione di “Fanalino di coda” in “Fiocco Magogo”, liberamente tratto da “Il Capriccio aretino” di Pietro Aretino ed a cura di Daniela Achilli e Graziella Araceli. Alle 18 spettacolo “Big Babol Circus” di e con Daniele Antonini con magie, giocolerie e clownerie. A piazza della Morte gran finale in musica, dalle 19 alle 21, con “Polaroid” live music a cura del Winter Garden.