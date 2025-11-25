Il Salotto delle 6 chiude l’anno del ventennale con un incontro alla sala regia del comune di Viterbo giovedì 27 novembre ( ore 17, 30) con l’ex presidente della regione Piero Marrazzo. Al centro dell'incontro l'importante memoir “Una storia senza eroi” scritto da Marrazzo per ripercorrere le fasi critiche della sua vita umana e professionale relative al “caso” di cui fu protagonista. A condurre l’evento il direttore del Salotto delle 6 Pasquale Bottone che ospiterà, oltre all’ex presidente, l’ex sindaco di Viterbo Giulio Marini, legato al giornalista politico da una sincera amicizia e da una fruttuosa collaborazione istituzionale super partes. Ad integrare l’ elenco degli ospiti il giornalista e amico fraterno di Marrazzo Silvio Marino. «In tempi di crisi di partecipazione alla vita politica dei cittadini- sottolinea Bottone- è bello verificare come la stima professionale ed una spontanea simpatia possano unire ancora a distanza di tanti anni due leader politici, una bella pagina di storia italiana che ho voluto riproporre al Salotto delle 6 come esempio di buona politica». ©RIPRODUZIONE RISERVATA