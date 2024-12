In via Marconi, da oggi a domenica, c’è l'International Street Food. Una tre giorni dedicata all’enogastronomia, alla birra artigianale di microbirrifici d’Italia e del mondo, ai dolci tipici della tradizione italiana e internazionale. Presenti anche stand di artigianato, hobbistica e oggettistica. Un evento di promozione del cibo internazionale, nazionale e locale, con la partecipazione di operatori nazionali, europei e non solo. Non mancheranno tipicità locali. La tappa viterbese, patrocinata dal Comune di Viterbo, è organizzata da Airs - Associazione italiana ristoratori di strada e da Colleventi srls.

«Viterbo rappresenta una delle 125 tappe italiane dell'International Street Food – spiega il consigliere comunale delegato ai rapporti con le imprese Marco Nunzi -. Per l’occasione saranno presenti 25 banchi di street food e altri 14 tra artigianato e hobbistica. Tra i Paesi di provenienza degli operatori l’Argentina, il Messico, il Brasile, la Grecia, la Repubblica Ceca, la Tunisia. Un’occasione per esportare la cultura enogastronomica e il buon cibo di strada. Ci auguriamo di vedere molta gente in centro, viterbesi ma anche persone provenienti dalla nostra provincia e dall’intero territorio laziale. Una manifestazione in linea con le azioni di questa amministrazione, volte alla rivitalizzazione sociale e commerciale del nostro centro storico. Dell’iniziativa, inoltre, si sta parlando anche su importanti reti televisive, tra cui Rai e Mediaset – aggiunge il consigliere delegato Nunzi -. Una forte promozione mediatica dell’evento, ma anche delle città che lo ospitano. Ringrazio Airs e Colleventi per aver scelto Viterbo come tappa della manifestazione».

Tra le città che ospiteranno la manifestazione fino alla fine del prossimo novembre anche Urbino, Terni, Teramo, Macerata, Cosenza, Montecatini, San Benedetto del Tronto, Lecco, Napoli, Giulianova, Rieti, Bergamo, Cassino, Ariccia, Biella, Sutri, Cornadero, Potenza, Como e Chioggia. L’appuntamento nella città dei papi si svolgerà in concomitanza con altre quattro città italiane.

Gli operatori saranno dislocati su via Marconi, piazza della Repubblica e piazza dei Caduti oggi dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24.

Nel frattempo attenzione alla viabilità e ai divieti di sosta. Come da apposita ordinanza della polizia locale dalle 7,30 di oggi alle 3 del 28 ottobre (e comunque fino a cessata necessità), in largo Marconi sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi a servizio degli operatori commerciali partecipanti all'evento e dei titolari di garage ubicati sul posto (largo Marconi).

Dalle 9 alle 23,59 di questi tre giorni sarà vietata la circolazione veicolare in via Marconi, largo Marconi e via del Repuzzolo, con l’esclusione dei veicoli degli organizzatori dell’evento, dei mezzi di polizia, soccorso ed emergenza, nonché di quelli della Viterbo Ambiente per lo svolgimento dei servizi di spettanza. Il flusso veicolare proveniente da via della Sapienza potrà circolare in direzione via C. Dobici/via F. Ascenzi.

Durante gli orari di chiusura degli stand, in via Marconi sarà consentito il senso unico di marcia, nella direzione da piazza G. Verdi a piazza dei Caduti.