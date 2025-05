Il Festival del Volontariato di Viterbo diventa maggiorenne. Quest’anno infatti compie 18 anni e per l’occasione presenta un calendario fitto di appuntamenti. Una tre giorni dal 23, 24 e 25 maggio per celebrare il dono e la solidarietà.

“Volontariato: voce del verbo donare” è il titolo scelto quest’anno per la manifestazione promossa dalla Consulta del Volontariato del Comune di Viterbo con il patrocinio di enti locali, fondazioni e istituzioni sanitarie.

Questa mattina, durante la presentazione a Palazzo dei Priori, la sindaca Frontini ha sottolineato come questo festival rappresenti una delle manifestazioni più significative della città e ha definito il volontariato «spina dorsale della di Viterbo».

L’assessora alle politiche sociali, Rosanna Giliberto, rimarcando il valore dell’impegno e dell’aiuto civico, ha spiegato che: «abbiamo scelto insieme la tematica del dono come filo conduttore del Festival, che coinvolge non solo Viterbo ma tutta la Tuscia».

Alessandro Alfonsini, membro dell’esecutivo della Consulta, è entrato nel dettaglio del programma che si aprirà venerdì 23 maggio alle 16 a Prato Giardino con un evento all’insegna della socialità e dell’inclusione e con la partecipazione dei clown di corsia Goji Vip Viterbo e delle pizzette fritte preparate da Amici di Galiana Odv.

E poi eventi in tutta la città: “I Care”, incontro formativo per studenti dell’Istituto Magistrale “S. Rosa da Viterbo”, a cura dell’associazione Semi di Pace; “Il percorso di un sì, dalla donazione al trapianto”, convegno scientifico organizzato da Aido Lazio, Asl Viterbo e altre associazioni presso la Sala Franco Benedetti; “Riscopriamo le nostre origini etrusche”, un progetto didattico ed esperienziale a cura di associazioni locali con il coinvolgimento di studenti degli istituti Orioli e Carmine; “L’economia del dono”, incontro a tema economico e sociale con una prospettiva femminista promosso da Erinna;

“Percorsi di liberazione”, evento dedicato al tema delle dipendenze e del recupero sociale, organizzato dal Ceis di Viterbo.

A chiudere il festival domenica 25 la manifestazione “La Città a Colori”. Saranno oltre 60 le associazioni coinvolte e ben 34 gli eventi previsti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi del volontariato. L’anteprima sarà curata dal Teatro di Carta alla Quercia, mentre dalle 10 ci si ritroverà in piazza dei Caduti per una passeggiata per la pace, con arrivo a Valle Faul alle 11 per l’inaugurazione ufficiale della giornata.