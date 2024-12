Si è conclusa con un grandissimo successo la 15esima edizione di CioccoTuscia di Viterbo con enorme soddisfazione degli organizzatori Andrea Sorrenti e Simona Ricci. In soli 4 giorni Viterbo è stata invasa da visitatori, sia locali che provenienti da tante regioni italiane. Circa 55.000 visitatori intervenuti (nonostante le tante feste e sagre in zona e nel Lazio) che hanno affollato le location del centro storico dove erano previste varie attività (piazza S.Lorenzo, piazza del Gesù, piazza S.Carluccio, piazza della Morte, piazza dei Caduti, piazza del Plebiscito, piazza della Repubblica oltre alle vie di collegamento); pienone anche per strutture ricettive, bar, ristoranti, locali di vario genere, parcheggi e musei. Dati che confermano CioccoTuscia tra i più importanti eventi della provincia di Viterbo. In questa edizione si sottolinea la partecipazione di diversi personaggi di rilievo quali Irene Caporali, concorrente dell’11esima edizione di Bake Off Italia, Fulvio Marino che ha presentato il suo nuovo libro “Tutta l’Italia del pane”, la campionessa del mondo di pattini a rotelle Ludovica Delfino che ha ricevuto il premio Statuetta d’Oro CioccoTuscia oltre ad alcuni visitatori “speciali” quali gli attori Valerio Aprea e Piermaria Cecchini che hanno apprezzato molto la manifestazione. Grande successo ha riscontrato la riproduzione in cioccolato dell’ultima Macchina di S.Rosa “Dies Natalis” realizzata su indicazione del direttore di CioccoTuscia Andrea Sorrenti. Tra i tanti eventi e spettacoli proposti successo anche per la seconda edizione della Parata Storica CioccoTuscia che ha visto esibirsi 10 gruppi storici della provincia di Viterbo; grande partecipazione per la 3^ edizione del CioccoTuscia Cosplay Contest organizzato in collaborazione con lo staff di Alternative Store e per il Contest fotografico per i bambini delle scuole medie di primo grado e con lo staff della Scuola di fotografia Click!.