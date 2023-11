CIVITAVECCHIA - A Civitavecchia arriva “Vita da Carlo 3”. Dal 12 al 17 novembre sosta vietata su via Attilio Bandiera e via Olimpia per consentire lo svolgimento delle riprese cinematografiche della serie tv le cui prime due stagioni sono disponibili sulla piattaforma Paramount+ Italia.

Ancora una produzione cinematografica che sceglie le location offerte da Civitavecchia per le sue riprese a conferma della bontà delle scelte fatte negli ultimi anni e a riprova della necessità di mettere a sistema il tutto. Vita da Carlo è la nota serie Tv di e con Carlo Verdone. «L'immagine pubblica - si legge nella sinossi - di Carlo è quella di un uomo generoso e sempre disponibile: a chi gli chiede selfie per strada, autografi negli autogrill, Carlo non si nega mai. Il prezzo di questa costante ribalta è una vita privata estremamente frugale, scandita da ritmi sempre uguali, quasi come una prigione. O una commedia».

Dal 12 al 17 novembre, quindi, sosta vietata su via Attilio Bandiera su entrambi i lati del tratto compreso tra il civico 16 e il 19. Divieto di sosta con rimozione anche su via Olimpia in entrambi i lati del tratto compreso tra intersezione con via Bandiera e l’area di sosta interna adiacente all’Hotel del Mare.

