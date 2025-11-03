SORIANO NEL CIMINO - Domenica 9 novembre alle ore 10:30 sarà possibile partecipare a una suggestiva visita guidata alle Catacombe di Sant’Eutizio, uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi della Tuscia. L’iniziativa, promossa dal Museo Civico Agro Cimino, offre un percorso tra affreschi, storia e testimonianze sotterranee che raccontano il passato del territorio, accompagnando i visitatori in un'esperienza unica nel cuore nascosto di Soriano nel Cimino. L’ingresso ha un costo di 6 euro (ridotto 5 euro) e include anche l’accesso al Museo CivicoUn’occasione imperdibile per scoprire un tesoro nascosto del patrimonio storico-archeologico della Tuscia. Le catacombe, risalenti ai primi secoli del Cristianesimo, rappresentano un raro esempio di architettura funeraria rupestre nella zona. Durante la visita, guide esperte illustreranno non solo gli aspetti religiosi e artistici del sito, ma anche il contesto culturale e sociale in cui è nato.

La luce soffusa, i silenzi e le atmosfere del sottosuolo contribuiranno a rendere la visita un'esperienza immersiva e coinvolgente. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del patrimonio locale promosso dal Comune di Soriano nel Cimino. La partecipazione è aperta a tutti, adulti e bambini, ed è consigliato un abbigliamento comodo.

Un modo diverso e affascinante per trascorrere una domenica all’insegna della scoperta e della memoria storica. . La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0761 748871; 378 3033319; oppure all’indirizzo mail museo@comune.sorianonelcimino.vt.it.

