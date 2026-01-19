CIVITAVECCHIA – La regia di Roberto Rotondo, direttore artistico insieme a Fabio Astolfi di Vicolo Cechov e la genesi di “Fail”, il primo spettacolo teatrale scritto con l’intelligenza artificiale, sono state trasmesse domenica 18 gennaio su Sky Arte.

La collaborazione diretta tra essere umano ed intelligenza artificiale ha reso possibile un progetto pionieristico, che indaga il rapporto tra creatività artistica e nuove tecnologie, segnando un passaggio significativo nel panorama teatrale contemporaneo.

L’originalità del progetto aveva già attirato l’attenzione del mondo culturale, considerando che l’esperienza aveva portato Roberto Rotondo sul palco del TED, dove ha illustrati la nascita ed i contenuti dell’esperimento. Da questo percorso è nato il coinvolgimento della casa cinematografica MaGa Production di Cinecittà Studios, che ha riunito diversi artisti impegnati nella sperimentazione dell’intelligenza artificiale in ambito culturale.

Il risultato è il documentario “La Valigia”, che ha preso spunto proprio da "Fail", per condurre una serie di interviste (tra cui quella di Roberto Rotondo) che raccontano come l’intelligenza artificiale, applicata ai processi artistici, possa contribuire allo sviluppo di nuovi linguaggi culturali.

«Crediamo molto nella novità e nella modernità che “Fail” porta avanti e siamo orgogliosi di aver portato su Sky Arte il nostro progetto - afferma Rotondo - “Fail” piace e appassiona, e anche la messa in scena teatrale a novembre ce ne ha dato la conferma con il coinvolgimento e l'entusiasmo del pubblico del Teatro Vicolo Off che si è lasciato coinvolgere da un linguaggio teatrale strutturato e accessibile scritto dell'AI sulla base di un mio soggetto».