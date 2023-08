CAPRAROLA - Sabato 26 agosto Caprarola sarà invasa dalla meraviglia: nel buio totale della notte, danze aeree di regine, re e saltimbanchi racconteranno storie di altri tempi, passato, presente e futuro saranno fusi in unico luogo, rendendo concreta la fantasia che abita ognuno di noi.

Grazie alla Compagnia dei Folli, che ha ideato per Caprarola uno spettacolo ispirato dai grandi eventi rinascimentali che animavano Palazzo Farnese, la notte di sabato sarà un evento imperdibile, durante il quale una luna pallida accompagnata da una fata volante, danzerà e volteggerà nel cielo, mentre musicisti, figure luminose, acrobati, cantanti e altri personaggi fantastici stregheranno tutti i presenti. «L’organizzazione di uno spettacolo unico nel suo genere, prodotto da una compagnia di interesse culturale riconosciuta dal ministero della Cultura, in un luogo particolare come il piazzale di Palazzo Farnese non è stata semplice – dichiara il presidente del Comitato Organizzatore Classe ’83 Vittorio Incanti – ma abbiamo accettato di essere guidati dalla follia, unica capace di guardare oltre la realtà, di non avere regole o paure».

Il risultato sarà di certo emozionante e imperdibile, un viaggio onirico che rimarrà nei cuori degli spettatori di ogni età.

L’inizio dello spettacolo gratuito è previsto per le 21,30 e sarà preceduto, a partire dalle 18, dalla “XV Mostra dell’Artigianato, degli Antichi Mestieri e dei Prodotti Tipici. Le Eccellenze del territorio cimino” lungo Via Filippo Nicolai e dall’aperitivo Classe 83 presso Piazza Romeo Romei.

