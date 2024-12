CIVITAVECCHIA – Doppia esterna per Sergio Beni a Uomini e Donne. L’ingegnere civitavecchiese è riuscito a fare breccia nel cuore di Ida Platano conquistando una seconda uscita a stretto giro dalla prima. Berni con il suo passato e con la sua tranquillità emotiva è riuscito a conquistare, almeno per il momento, la tronista e continua la sua avventura nella trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale Cinque. Momenti di commozione per i racconti a cuore aperto dei due che si sono trovati subito sulla stessa lunghezza d’onda.

