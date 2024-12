CIVITAVECCHIA – Torna la musica al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia con la seconda edizione di “Uniti per la cultura: connubio tra musica e storia”, la rassegna organizzata dalla Pro Loco cittadina, grazie alla disponibilità della Direzione dei Musei del Lazio e della Direttrice del MANC Lara Anniboletti.

Tre gli appuntamenti previsti a partire da domenica 3 dicembre alle 11 con un concerto del Quartetto della Filarmonica di Civitavecchia composto da Corrado Stocchi (I violino), Monica Castorina (II violino), Maria Letizia Beneduce (viola) e Manuel Perez (violoncello). Le altre date saranno venerdì 8 e domenica 17 dicembre sempre alle 11.

«Grazie all’accordo di collaborazione sottoscritto con la Direzione Museale del Lazio – ha spiegato la presidente della Pro loco Maria Cristina Ciaffi - si è potuto di nuovo organizzare un incontro tra la musica e la storia, in un luogo di custodia per eccellenza del nostro patrimonio culturale ed arricchire, con questa rassegna, l’offerta natalizia della Pro Loco, che vede in programma il tradizionale Presepe Vivente “Seguendo la Cometa” e l’iniziativa “Il Natale è la storia più bella”. Visto il grande successo dello scorso anno, abbiamo inteso riproporre una nuova edizione, sempre sotto la guida e direzione artistica del maestro Corrado Stocchi, di concerti ed incontri musicali, che sarà ugualmente apprezzata dal pubblico».

«Il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia è lieto di ospitare anche quest’anno una manifestazione che crea un piacevole connubio tra arte e musica, in un periodo come quello natalizio – sostiene la direttrice Lara Anniboletti – è uno dei progetti in collaborazione con la Pro Loco, una sinergia affermata che ha permesso la creazione di eventi di vario genere, di valorizzare il museo e renderlo un luogo aperto e fruibile dai cittadini e dai turisti»

Al termine di ogni appuntamento musicale ci sarà un momento di assaggio dei tipici biscottini natalizi civitavecchiesi con la narrazione delle ricette tradizionali di alcune famiglie storiche della ristorazione e non, il tutto coordinato dalla Lady Chef Patrizia Manunza.

Ingresso libero senza prenotazione. Info al 3383279798 oppure

prolococivitavecchia@gmail.com.