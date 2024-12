CIVITAVECCHIAS – Dopo la coinvolgente esibizione domenica a Santa Marinella del Kinky ensemble diretto dal maestro Cernicchiaro ancora alcune iniziative musicali del repertorio natalizio per l’Unione musicale civitavecchiese. Questa sera alle 19 alla sala di via Bramante 22, sarà la Banda Puccini diretta dal maestro Francesco Davia a porgere gli auguri per le prossime festività. Il 23 sarà invece il gruppo delle Pastorelle a portare la musica e l'allegria in giro per la città. Il 30 alle 18, ancora presso la sala della musica, spazio al recital pianistico della giovanissima Sofia Colaiacomo, diplomatasi con 110 e lode presso il Conservatorio di S. Cecilia. Il programma, dal titolo “Maschere, volti e risvolti dell’animo umano” prevede l’esecuzione di musiche di Khachaturian, Malipiero, Schumann, Verdi-Thalberg.