TUSCANIA - Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, con la collaborazione delle associazioni attive in Tuscania e con il patrocinio del comune di Tuscania, AssoTuscania partecipa alla rassegna Le donne raccontano, una settimana di eventi per riflettere insieme sul ruolo della donna nella storia e nella società.

Da domenica 2 a domenica 9 marzo, Palazzo Fani e Casa Nave alle Mura ospiteranno mostre, performance teatrali e musicali, conferenze, presentazioni e narrazioni, per offrire prospettive e spunti di riflessione su temi cruciali e attuali.

Ad aprire la manifestazione, domenica 2 marzo, sarà la mostra-installazione di Amnesty International “Com’eri vestita?”, organizzata da Assotuscania e Actas presso Palazzo Fani.

Un’iniziativa potente e necessaria contro la violenza di genere e gli stereotipi che ancora oggi portano a colpevolizzare le vittime anziché i responsabili. Attraverso l’esposizione di abiti e storie reali, la mostra invita a una presa di coscienza collettiva su una tematica troppo spesso distorta. Il messaggio è chiaro: non è l’abbigliamento il problema, ma la mentalità che lo giudica. «Parliamone, sensibilizziamo, cambiamo prospettiva», fanno sapere da Assotuscania.

