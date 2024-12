CIVITAVECCHIA – Il prossimo 24 febbraio, alle17:30, la Cittadella della Musica di Civitavecchia si trasformerà in un palcoscenico incantato per accogliere "Una scarpetta per tre", un'opera comica firmata dalla compagnia Matutateatro / Opera Prima Teatro, sotto la sapiente regia di Titta Ceccano.

Inserito nell'ambito della terza edizione della rassegna "A teatro in famiglia", promossa dal Comune di Civitavecchia e dal Circuito multidisciplinare del Lazio ATCL, con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Lazio, lo spettacolo si propone di deliziare il pubblico di tutte le età con una rilettura frizzante e originale della fiaba di Cenerentola.

Una rassegna per i giovani e le famiglie

L'iniziativa "A teatro in famiglia" ha preso il via il 14 gennaio con la Compagnia Teatro Verde e la loro coinvolgente interpretazione de "Il gatto con gli stivali", una riscrittura di Roberto Marafante che ha saputo incantare grandi e piccini. Ora, è il momento di "Una scarpetta per tre" che prende il testimone, promettendo di regalare un'esperienza indimenticabile a tutti i presenti.

Una favola trasformata in farsa

Ispirato alla celebre fiaba di Cenerentola, "Una scarpetta per tre" si presenta come un gioco comico a tre voci, interpretato dalle talentuose Julia Borretti, Agnese Chiara D'Apuzzo e Zahira Silvestri. Sotto la regia attenta di Titta Ceccano, le tre attrici si immergeranno in una rilettura spassosa e irriverente del classico racconto, trasformando la storia di Cenerentola in una commedia dai toni irresistibili.

La magia della commedia dell'arte

Nel corso dello spettacolo, le tre attrici si cimenteranno in un doppio ruolo, tessendo una trama intricata e coinvolgente che rievoca lo spirito della commedia dell'arte. Tra colpi di scena, situazioni surreali e una buona dose di ironia, lo spettacolo promette di conquistare il pubblico fin dalla prima battuta.

Un viaggio nel mondo delle favole

"Una scarpetta per tre" è molto più di una semplice commedia: è un viaggio nel fantastico mondo delle favole, dove la realtà si mescola con l'immaginazione e tutto può accadere. Attraverso una scenografia ricca di dettagli e costumi accattivanti, lo spettacolo trasporterà il pubblico in un regno incantato, dove la magia è di casa e i sogni si avverano.

Un appuntamento da non perdere

L'appuntamento è quindi fissato per sabato 24 febbraio alle ore 17:30 presso la Cittadella della Musica di Civitavecchia. I biglietti, al costo di soli 5 euro, sono disponibili presso la Biglietteria del Teatro Traiano, in Corso Centocelle 1. Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza unica e indimenticabile, all'insegna della magia del teatro e della fantasia delle favole.

Informazioni Utili

Data e Orario: Sabato 24 febbraio, ore 17:30

Luogo: Cittadella della Musica, via D'Annunzio - Civitavecchia

Biglietto: 5 euro

Prenotazioni: Biglietteria del Teatro Traiano, Corso Centocelle 1 – Civitavecchia, Tel. 0766370011

Modalità di Acquisto: È possibile acquistare i biglietti presso la Biglietteria del Teatro Traiano, oppure online su Ticketone.

Non perdete l'occasione di vivere una serata indimenticabile all'insegna del divertimento e della magia del teatro.

