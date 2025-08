Dopo ben 12 anni, il Tuscia in Jazz for Sla torna a Soriano nel Cimino, il luogo che ha segnato tappe fondamentali della sua storia. Un evento che unisce musica di altissimo livello e un forte messaggio di solidarietà e speranza, in collaborazione con il Comune di Soriano nel Cimino.

Il concerto, che si terrà il 7 agosto a Palazzo Chigi Albani, vedrà protagonista l'attesissimo trio Eddie & The Kids, composto da Edoardo Ferri alla chitarra, Enzo Pietropaoli al basso e Fabrizio Sferra alla batteria. Ma l'ospite più atteso della serata sarà il direttore artistico del festival, Italo Leali. Malato di SlaA, Leali ha scelto di essere presente per ribadire l'importanza della ricerca e per rinnovare il suo legame con Soriano, città dove ha conquistato il Jazzit Award come miglior direttore e ha rappresentato il jazz italiano all'Italian Jazz Week di New York. La sua testimonianza sarà un momento di grande commozione e ispirazione.

L'idea di formare Eddie & The Kids nasce da Fabrizio Sferra con l'intento di collaborare nuovamente con Enzo Pietropaoli, con cui ha condiviso decenni di successi in formazioni storiche come lo “Space Jazz Trio” e “Doctor 3”. La scelta del chitarrista è caduta su Edoardo Ferri, un giovane talento capace di creare subito una straordinaria sintonia con i due musicisti più esperti.

Il loro suono, che affonda le radici nel jazz, si arricchisce delle influenze del country, dando vita a un sound sperimentale e distintivo. Il repertorio spazia da composizioni originali a brani di artisti iconici come Neil Young, Radiohead ed Elvis Presley, tutti uniti da un forte amore per la melodia e un'attenzione reciproca all'ascolto. Nel 2024 è uscito il loro primo album per "Parco Della Musica Records". L'ingresso alla serata è libero, ma saranno accettate donazioni facoltative a favore della ricerca contro la SLA. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. È possibile prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 3661289196 o una mail all'indirizzo info@tusciainjazzforsla.it.

