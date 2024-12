VITORCHIANO - Domenica 23 giugno a Vitorchiano, nell’ambito dell’evento Peperino in Fiore, Margherita Caravello presenta il suo libro “Un caffè con Alda Merini: l’inizio della storia”. Appuntamento alle 19 nella sala consiliare del Comune.

Il testo è quasi una biografia della “poetessa dei Navigli” prima che diventasse universalmente celebrata e racconta l’inizio della storia di questa piccola ape furibonda, nel suo scoprirsi poeta e donna alle prese con le resistenze sociali, l’incomprensione dei familiari, i primi disastrosi amori.

Modera l’incontro la giornalista Paola Maruzzi. Letture a cura di Sylvia Milton, accompagnata dalle musiche di Andrea Abbadia (sax baritono) e Lorenzo Francioli (tastiere). Una parte del ricavato della vendita dei libri sarà devoluto al centro antiviolenza Penelope dell’associazione Kyanos. Margherita Caravello, laureata in Teatro e arti performative all’Università La Sapienza di Roma (2010) e in Scienze cognitive della comunicazione e dell’azione all’Università di Roma Tre (2023), opera prevalentemente in ambito teatrale, ricoprendo svariati ruoli, dal palcoscenico alla produzione. Si è occupata, nello specifico, di autori come Federico Garcia Lorca, Oscar Wilde, Luis Sepùlveda, Alda Merini. Ha curato dal 2018, per quattro anni di tournée nazionale, la produzione dello spettacolo “Dio arriverà all’alba” scritto da Antonio Nobili in omaggio ad Alda Merini. Nel 2021 ha pubblicato il libro “Indagine su Alda Merini: non fu mai una donna addomesticabile” e nella stagione seguente ha debuttato l’omonimo spettacolo teatrale in cui divide la scena con Giorgia Trasselli per la regia di Antonio Nobili, per tre anni di tournée.

Nel 2022 ha debuttato, questa volta prima in forma di spettacolo, “Un caffè con Alda Merini: l’inizio della storia”. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Vitorchiano, la media partnership della testata giornalistica TusciaUp e il supporto degli sponsor locali Farmacia Ricci-Mari, Hot Shot Bar, Mojito Caffè e Cabi Cartongesso.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

