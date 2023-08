CIVITAVECCHIA – Ultimi giorni per ammirare l'Apollo Helios alla mostra "Alessandro Magno e l'Oriente". La statua, copia romana del celebre Colosso di Rodi e uno dei capolavori della collezione del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, è stata data in prestito nei mesi scorsi e si trova ora al centro del Salone della Meridiana del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli - in occasione della mostra che sarà visitabile fino al 28 agosto prossimo. Proprio il museo di Napoli ne ha finanziato anche il restauro: l’operazione a cura della ditta Decore srl ha consentito di rimuovere una patina di concrezioni accumulatesi nel tempo e riportare il marmo allo splendore originario.

