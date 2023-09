SANTA MARINELLA – Prenderà il via nel prossimo fine settimana, la 9^ edizione del Santa Marinella Short Film Festival, Apollo d’Oro, con il supporto del Comune di Santa Marinella. Nel weekend che sta per arrivare, ritorna uno degli appuntamenti fissi dell’estate santamarinellese.

Dall’8 al 10 settembre, sulla Passeggiata al Mare, si terrà la kermesse cinematografica organizzata dall’associazione Santa Marinella Viva di Sonia Signoracci, con l’aiuto del delegato ai grandi eventi Marco Ballarini, accenderà anche quest’anno le luci dei riflettori per premiare il miglior cortometraggio presentato alla manifestazione. Le serate saranno inoltre arricchite da defilé di moda, esibizioni canore e di danza, esposizioni pittoriche a cura dell’associazione Mille Piroette e tanto altro. La novità è soprattutto quella di aver deciso di dare totale fiducia ai ragazzi del territorio, per l’intera organizzazione dell’evento. Una giuria di qualità per decretare il cortometraggio vincitore dell’Apollo d’Oro 2023, tra i 21 Paesi del mondo che si sono iscritti. Anche quest'anno, la giuria, sarà capitanata dal critico cinematografico e giornalista della Radio Vaticana Rosario Tronnolone, dal maestro Agostino De Angelis attore e regista di teatro, Paolo Tagliaferri regista cinematografico e le new entry di quest’anno Maura Chegia punto di riferimento per gli eventi culturali e Alessio De Persio attore cinematografico che ha collaborato con grande personalità come per esempio Gianmarco Tognazzi. Nella serata d’apertura dell’8 Settembre si partirà con la presentazione dei cortometraggi realizzati dalla scuola del cinema di Santa Marinella durante i passati anni, per un piccolo viaggio nel tempo. Seguiranno delle esibizioni di danza della scuola di Marilena Ravaioli. Il 9, verranno presentati e proiettati i cortometraggi di questa edizione e verrà decretato il vincitore dell’Apollo d’oro 2023. Si esibirà inoltre, la scuola di canto di Lorena Scaccia. la scuola di portamento di Gloria Salipante con un defilé in abiti da notte. Nella serata conclusiva del 10 Settembre, Maura Chegia e Paolo Tagliaferri presenteranno il cortometraggio “Banzai”, facente parte della rassegna di cortometraggi di “Delittammare”. I ragazzi della scuola di cinema metteranno in scena la Signora delle Camelie e seguiranno esibizioni di danza della Obelix Academy di Simonetta Travagliati.

