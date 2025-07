Alissa Jung, Luca Marinelli, Fabio Grassadonia, Antonio Piazza, Marco Marzocca, Pasquale “Lillo” Petrolo, Edoardo Leo, Roberto Andò, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Gabriele Mainetti, Giorgio Montanini e Loredana Buscemi.

Saranno questi, in ordine di apparizione, gli ospiti della ventiduesima edizione del Tuscia Film Fest, In programma dall’11 al 18 luglio nell’arena da mille posti allestita in piazza San Lorenzo, al cospetto del Palazzo dei Papi.

Otto giorni di proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema durante i quali saranno anche assegnati i premi Pipolo Tuscia Cinema, I mestieri del cinema e Tuscia Terra di Cinema.

Si parte venerdì 11 luglio con Alissa Jung e Luca Marinelli, attesi in piazza San Lorenzo per presentare Paternal Leave, opera prima della regista tedesca che vede l'attore romano protagonista con la giovane Juli Grabenhenrich. In apertura di serata Alissa Jung riceverà il premio Pipolo Tuscia Cinema, assegnato ogni anno ad un'artista emergente del panorama cinematografico italiano e internazionale.

Sabato 12 i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza accompagneranno la proiezione del loro ultimo film Iddu - L'ultimo Padrino, presentato in concorso all'81ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Il fine settimana si chiuderà domenica 13 luglio con l’appuntamento con due protagonisti della commedia e della comicità italiane: sul palco di piazza San Lorenzo, infatti, arriveranno Pasquale “Lillo” Petrolo e Marco Marzocca per raccontarsi e incontrare il pubblico in una serata che si concluderà con la proiezione di Cortina Express.

Lunedì 14 luglio segnerà il ritorno di Edoardo Leo al Tuscia Film Fest. L’attore e regista sarà a Viterbo per accompagnare la proiezione di FolleMente di Paolo Genovese - film campione d'incassi della recente stagione cinematografica che ha interpretato da protagonista - e celebrare le sue origini ritirando il premio Tuscia Terra di Cinema “Luigi Manganiello”.

Il regista Roberto Andò con Salvo Ficarra e Valentino Picone saranno ospiti della serata di martedì 15 luglio per presentare al pubblico L’Abbaglio, film che racconta tra finzione e realtà una storia del Risorgimento italiano e che - dopo La Stranezza - ha riunito nuovamente il regista e i due attori palermitani con Toni Servillo, altro protagonista del film.

Mercoledì 16 luglio arriva in piazza San Lorenzo, dove ha ambientato la scena iniziale del bombardamento della sua opera seconda Freaks Out, Gabriele Mainetti.

Il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot accompagnerà la proiezione de La Città Proibita, suo ultimo film ambientato nella Roma multietnica del quartiere Esquilino.

Giovedì 17 sarà il giorno di Giorgio Montanini. Il pioniere della stand up comedy italiana presenterà Nonostante di Valerio Mastandrea che ha confermato dopo altre convincenti prove (I Predatori, Mia, Enea, Grazie Ragazzi) il suo talento anche da interprete cinematografico.

La serata di chiusura sarà dedicata a Fuori, ultima opera di Mario Martone interpretata da Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie e presentata in concorso all'ultimo Festival di Cannes.

Ospite della serata la costumista Loredana Buscemi che sarà al Tuscia Film Fest per ritirare il premio I Mestieri del cinema “Martino Morucci”.

Grazie alla collaborazione con Tuscia in Jazz for Sla la ventiduesima edizione della manifestazione avrà quest’anno un’appendice musicale.

Sabato 19 luglio alle 21 nel giardino dell’ex chiesa di Santa Croce a Tuscania, infatti, Rosario Giuliani (sax soprano e sax contralto) e Luciano Biondini (fisarmonica) con il loro concerto Cinema Italia faranno rivivere le atmosfere delle composizioni di Ennio Morricone e Nino Rota. L’ingresso all’evento sarà libero con offerte facoltative a favore della ricerca contro la Sla.

Nelle serate del Tuscia Film Fest sarà anche presentata la prima edizione del Premio “Mattia Torre”, dedicato a giovani autori di monologhi e atti comici - per partecipare c’è tempo fino al 31 luglio - che vedrà le sue serate finali svolgersi il 3 e il 4 ottobre al Teatro dell'Unione di Viterbo. Le prevendite delle serate in piazza San Lorenzo a Viterbo sono disponibili online sul sito della manifestazione e a Viterbo presso il Museo Colle del Duomo e il Museo dei Portici.

Anche quest’anno sulla via di accesso all'arena di piazza San Lorenzo sarà presente il Mercatino dei Ragazzi, organizzato in collaborazione con Viterbo con amore e il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Emporio equo e solidale “Alfio Pannega" di Viterbo”.