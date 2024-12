Torna il Panettone Day. Sesta edizione per la chef Stefania Mancini e la sua Mamma Mancini Bakery che quest’anno promette grandi novità. Per tutti. Anche per gli intolleranti a glutine e lattosio.

L’evento si terrà domenica 12 novembre dalle 10 alle 20 al ristorante Gur.Me al Sacrario. Così accanto ai panettoni in degustazione: arancio e uvetta, cioccolato e pere, cipolla e cioccolato, frutti di bosco e cioccolato bianco, cioccolato e rhum, al pistacchio e “Oronero” al carbone e cioccolato bianco, presentazione e assaggio dell’ultima novità, il Panettone alle nocciole candite. Nocciole della Tuscia ((Azienda agricola Pini), e canditura anche (La Frutta), perché Stefania ama utilizzare i prodotti della sua terra e soprattutto far partecipi i clienti del suo ristorante alle sue nuove creazioni, da qui nasce la linea Ma Dai! senza glutine e lattosio.Una nuovo progetto che si è concretizzato proprio in vista del Natale nato dalla collaborazione tra Stefania con l’eclettico chef Andrea Fanti e lo chef Emanuele Aquilanti del ristorante Gur.Me. Una nuova ed esclusiva linea di pasticceria senza glutine e senza lattosio che offre a tutti la possibilità di degustare una linea di panettoni, biscotti e cioccolatini. «Una collaborazione che è nata dopo aver fatto diverse serate degustazione insieme a Fanti. Nata per gioco e riuscita a vedere la luce anche grazie ai suoi consigli, che sui lievitati è veramente un esperto. Ore e ore passate a mixare farine e fare prove, non so quanta farina abbiamo sprecato prima di trovare le combinazioni più gustose.

Il nome “Ma Dai!” nasce dall’espressione dei clienti a cui durante l’anno ho fatto assaggiare quello che stavamo sperimentando. Ogni volta che dicevo che erano senza glutine e lattosio rispondevano tutti con la stessa esclamazione». Dopo l’assaggio di domenica i prodotti saranno in vendita al ristorante Gur.Me. e on line.

L’evento è aperto a tutti.

