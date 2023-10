CERVETERI - Gran successo al Granarone per la rassegna cinematografica dedicata a Massimo Jaboni, decano dei fonici italiani, operatore del doppiaggio, docente a Cinecittà per centinaia di giovani che da lui hanno appreso tecniche e passione per il mondo del cinema. «È stata una bellissima rassegna - ha commentato la sorella di Massimo Jaboni, Silvana - Tanti dei premiati hanno avuto l'onore di lavorare con lui, alcuni sono stati anche premiati nella sua rassegna di Poggio Mirteto». Soddisfatto anche il direttore artistico, il regista Felice Maria Corticchia, che in meno di un mese ha contattato e fatto arrivare nel capoluogo cerite attori, sceneggiatori, registi, direttori della fotografia, maestranze e tutti coloro che lavorano anche dietro le quinte per realizzare un film, dando vita ad una rassegna cinematografica di alto livello. «Ed ora al lavoro – ha commentato Corticchia – per l'11esima edizione».

I PREMIATI DELLE DUE SERATe. Sabato 21 ottobre Alessandra Bonarota, Gianluca Magni, Pino Ammendola, Antonella Salvucci, Claudio Botosso, Emilia Sak, Monica Carpanese, anche sceneggiatrice e Prospero Richelmy, anche commediografo. Angelo Bassi, produttore distributore, Massimo Benenato, scrittore e Blentina Tafaj, addetta al trucco e parrucco. Altrettanto importante la schiera di ospiti di domenica 22 ottobre: Alberto Dell’Acqua, attore e stuntman, Mirella Banti, Imma Piro, Annalisa Favetti, Elena Russo e Gianni Franco. Enzo De Camillis, scenografo e regista, Daniele Falleri, regista e sceneggiatore, Sergio Martino, regista e sceneggiatore, Roberto Girometti, autore della fotografia, Adolfo Troiani, anch’egli autore della fotografia e il Maestro Marco Werba, compositore di colonne sonore. Super ospiti della serata Demetra Hampton, Federica Balestra e Stefania D’Annunzio.

