SORIANO NEL CIMINO - Un sabato di grande divertimento quello organizzato dall’associazione Seme, in occasione della festa patronale di Sant’Eutizio Martire, nella piccola frazione di Sant’Eutizio, appena fuori Soriano nel Cimino.

Una serata di spettacolo, risate e musica a partire dalle 21,30, in largo Fratelli Cervi, con il Cabaret Show di Alessio Avitabile. Alle 22,30 il palcoscenico sarà tutto del MyWay events di Viterbo, che avrà il compito di far saltare e ballare tutti i partecipanti. Per gli organizzatori MyWay (quei “ragazzacci” di Claudio e Domenico), saliranno sul palco Dj Andrea Celestini, Dj Carlo Quondam e la voce storica della Tuscia, Patricketto the Voice.

Special Guest of the Night: Disco Tribute Gigi Dag. Appuntamento da non perdere, dunque, sabato dalle ore 21,30 in largo Fratelli Cervi, a Sant’Eutizio.

