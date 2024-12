FARNESE – Domani mattina alle ore 11,30, la soprano e direttrice di coro Maria Morena Lepri dirigerà l’Ensemble da lei stessa fondato, denominato “Intima vox”, specializzato nel canto a cappella di musiche antiche, nel concerto “Gloria ‘n cielo e pace ‘n terra”, al museo civico Ferrante Rittatore Vonwiller di Farnese. Anche in questa occasione Maria Morena Lepri, attraverso un’attenta ricerca storica su testi e musiche antiche della tradizione di vari paesi del mondo, «ci condurrà attraverso sonorità particolari, preziose testimonianze di storia musicale che distinguono i concerti della Lepri rispetto da ogni altro tipo di esibizione tipicamente natalizia e che ben si inserisce, per l’alto valore culturale, nell’ambito delle iniziative proposte dal museo civico di Farnese», spiega Caterina Pisu, direttrice del MuRv. «Il concerto di quest’anno, in particolare, essendo collocato in apertura del nuovo anno, vuole essere un augurio di pace e vedrà, tra gli altri, la scelta di due interessantissimi canti tradizionali, l’uno ebraico e l’altro palestinese, che aggiungono al concerto un significato altamente simbolico. Al termine dell’esibizione canora brinderemo tutti insieme affinché il 2024 sia per tutti noi un anno di serenità e di prosperità», conclude Pisu.

Il concerto è stato organizzato dalla direzione scientifica del Museo Civico di Farnese in collaborazione con l’ufficio Cultura del comune di Farnese. L’ingresso è libero e gratuito.

