BASSANO ROMANO torna sotto i riflettori grazie al nuovo videoclip di Tiziano Ferro, “Cuore rotto”, che segna il ritorno artistico del celebre cantautore di Latina. Il video, che sta collezionando visualizzazioni da ogni parte del mondo, è stato interamente girato nella suggestiva location della Casina di Poggio della Rota, nel cuore del territorio bassanese.

A darne notizia con orgoglio è il sindaco di Bassano Romano, Emanuele Maggi, che ha sottolineato come questa produzione rappresenti non solo un’importante vetrina internazionale per il paese, ma anche il riconoscimento del valore paesaggistico, storico e culturale del suo territorio.

«La Casina di Poggio della Rota – dichiara il sindaco – è una realtà che ogni anno porta a Bassano Romano oltre 10.000 persone, grazie a matrimoni, produzioni cinematografiche e video musicali. Un’attività che genera indotto, valorizza il territorio e contribuisce a far conoscere il nome di Bassano ben oltre i suoi confini naturali». Il primo cittadino ha inoltre ringraziato la famiglia Espositi, proprietaria della Casina, per l’impegno costante nella promozione del territorio e per il ruolo che da anni svolge come punto di riferimento nell’ambito dell’accoglienza e della promozione turistica.

Con “Cuore rotto”, Bassano Romano entra dunque a far parte della narrazione visiva di un artista amatissimo, confermando ancora una volta il potenziale attrattivo del paese come luogo d’arte, bellezza e ispirazione. Un motivo d’orgoglio per tutta la comunità, che vede nel connubio tra cultura e promozione territoriale una chiave strategica per il futuro.

