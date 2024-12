Si è svolto nei giorni scorsi, all’Auditorium Sala Marinelli dell’istituto filisofico-teologico San Pietro Viterbo (aggregato al Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma), la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio letterario internazionale Città di Viterbo – Tuscia Libris. Una edizione molto partecipata: 227 opere, 324 autori da tutta Italia fra cui una folta schiera di giovanissimi. Numeri questi che fanno ben sperare, per un mondo che sembra sempre meni ricco carta e parole. La cerimonia è stata un momento veramente emozionante per i finalisti che erano stati svelati lo scorso 30 giugno: in una sala gremita di scrittori provenienti da tutta Italia, alla presenza delle giurie del Premio, sono state svelate le graduatorie delle sezioni in concorso. Il presidente del Premio, la brillante scrittrice viterbese Roberta Mezzabarba, ha snocciolato i nomi dei premiati lasciando ai giurati del premio il compito di leggere le motivazioni dei premi stessi. Ecco il podio, i premi speciali e le menzioni d’onore.

SEZIONE A – Racconto a tema libero. 1° Classificato: Riccardo Di Leva di Polignano a Mare (BA) con il racconto “Piccole scintille nel buio”; 2° Classificato: Lidia Marsili di Bologna con il racconto “La promessa del bucaneve”; 3° Classificato: Enrica Tais di Roma con il racconto “Il dipinto”.

PREMIO PAROLE A KM 0: Carlo Pizzoni di Viterbo con il racconto “L’incompiuta di Cesare Dobici”.

PREMIO PRESIDENTE DELLA GIURIA: Fabio Carlini di Castel Castagna (TE) con il racconto “Il sapore amaro del gelato alle fragole”.

ENCOMIO DEL PRESIDENTE DEL PREMIO: Simone Ignagni di Ceprano (FR) con il racconto “Georgia”.

PREMIO SPECIALE “IL GIGLIO D’ORO”: Enrica Tais di Roma con il racconto “Il dipinto”

MENZIONI D’ONORE: Mauro Cotone di Roma con il racconto “Noi”; Ivan Di Marco di Latina con il racconto “Poca Gioia Molto Tauro”; Lidia Marsili di Bologna con il racconto “Un ramo di mandorlo fiorito”; Fabio Scatoli di Desenzano del Garda (BS) con il racconto “C’era una volta il mare”; Mario Trapletti di Roma con il racconto “Il borgo delle Lofothen”.

SEZIONE B – Poesia a tema libero. 1° Classificato: Roberto Ragazzi di Trecenta (RO) con la poesia “Naufrago”; 2° Classificato: Anna Lisa Sorce di Cerveteri con la poesia “Lascia che ti abbracci”; 3° Classificato: Nadia Pascucci di Viterbo con la poesia “Dolore Amaro”.

Elisabetta Liberatore di Pratola Peligna (AQ) con la poesia ”Disperata fede, disperata”.

Francesco Palermo di Torchiarolo (BR) con la poesia “Come risacca”

Saura Martinozzi di Carbognano (VT) con la poesia “A Giulia”

MENZIONI D’ONORE: Danilo Ceirani di Latina con la poesia “Migranti”; Carmelo Cossa di La Loggia (TO) con la poesia “Senza paura”; Mario Grasso di Milano con la poesia “Preziosi dettagli”; Italo Landrini di Assisi con la poesia “Io sono mio padre”; Elisabetta Liberatore di Pratola Peligna (AQ) con la poesia “Padre e deserto”.

SEZIONE C (giovani) – Racconto a tema imposto “Immagini di donna: bambina, mamma, nonna, sorella, amica…”. 1° Classificato: Marika Rosati di Cellere con il racconto “Il coraggio di essere donna”; 2° Classificato: Luna D’Ascenzi di Valentano con il racconto “Io dalla terra, lei dalle nuvole”; 3° Classificato: Martina Bigini di Valentano con il racconto “L’unione fa la forza”.

PREMIO PRESIDENTE DELLA GIURIA: Marianna Giustiniani, Ambra Olimpieri, Azzurra Rossetti, Nisserine Naimi, Nicole Mariotti di Cellere con il racconto “La forza di Jamila”

ENCOMIO PRESIDENTE DEL PREMIO: Sofia Billi di Valentano con il racconto “Il libro delle donne straordinarie”

PREMIO SENSIBILITA’: Diletta Pisarri di Montalto di Castro con il racconto “La mia donna”

PREMIO RACCONTO INDIMENTICABILE: Caterina Dellonte di Montalto di Castro con il racconto “La banda delle vecchiette scatenate”

PREMIO SPECIALE “Il GIGLIO D’ORO”: Classe 5° D Scuola Primaria Capodimonte con il racconto “I cinque gigli e i biglietti nascosti”

MENZIONI D’ONORE: Classe 3° sez. D - Scuola Primaria di Carbognano con il racconto “Io Giulia”; Classe 4° sez. D - Scuola Primaria di Carbognano con il racconto “Giulia una donna tra le donne”; Giada Giannarini di Valentano con il racconto “Ci sono anche io”.

SEZIONE D - Fotografia a tema imposto “L’anima della Tuscia”. 1° Classificato: Giovanni Capponi di Roma con la foto “Lo splendore dei Farnese”; 2° Classificato: Roberto Bellucci di Vetralla con la foto “Checco Lallo il pignattaro di Vetralla”; 3° Classificato: Simone Ferraro di Viterbo con la foto “L’infinito”.

PREMIO PRESIDENTE DELLA GIURIA: Roberto Bellucci di Vetralla con la foto “Stairs to heaven”

ENCOMIO PRESIDENTE DEL PREMIO: Stefano Casasole di Bagnoregio con la foto “Incorniciando”

PREMIO FOTO DA OSCAR: Roberto Bellucci di Vetralla con la foto “I pilastri della terra”

PREMIO SPECIALE “Il GIGLIO D’ORO”: Giovanni Capponi di Roma con la foto “Purezza e forza”

MENZIONI D’ONORE: Roberto Bellucci di Vetralla con la foto “Ieri oggi domani”; Enrica Tais di Roma con la foto “Fischioni del Lago di Vico”; Enrica Tais di Roma con la foto “Celleno”; Giovanni Capponi di Roma con la foto “Notturno magico”.

Un ringraziamento da parte del presidente e organizzatrice del Premio, Roberta Mezzabarba, a Eipaa (Ente italiano Protezione animali e ambiente), vivaio Pugliesi di Vignanello, Tenshi Tattoo Studio di Marco Patrignani.

