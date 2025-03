Tuscia in Jazz for Sla, vista la crescente richiesta di partecipazione agli eventi, informa gli appassionati e i sostenitori della manifestazione che a partire dal concerto del 28 marzo 2025 a Canepina (omaggio a Lucio Dalla con Pippo Matino e Silvia Barba), sarà obbligatoria la prenotazione per i concerti al chiuso. Qualora la richiesta fosse superiore alla capienza del luogo del concerto, il festival si impegna a effettuare due spettacoli, uno alle ore 21 e l'altro alle 22.30. L'organizzazione si scusa nuovamente per i disagi subiti da chi non è potuto entrare. Di seguito il calendario dei prossimi spettacoli e i contatti per riservare il proprio posto: 28 marzo, Canepina, omaggio a Lucio Dalla con Pippo Matino e Silvia Barba; 21 aprile, Sutri, colazione-degustazione con concerto a Villa Savorelli; 21 aprile, Sutri, Palazzo Doebbing, Luca Casagrande e Sarah Jane Olog; 9 maggio, Viterbo, Auditorium Fondazione Carivit, "Dos" Enzo Pietropaoli e Eleonora Bianchini; 16 maggio, Gallese, Museo Marco Scacchi, omaggio a Fabrizio De André con Faber folk trio; 28 giugno, Caprarola, Rita Marcotulli e Enzo Pietropaoli. La prenotazione agli spettacoli si può effettuare soltanto con messaggio WhatsApp al numero 366.1289196 oppure inviando una mail a info@tusciainjazzforsla.it. Gli eventuali posti liberi rimanenti saranno assegnati in base all'arrivo sul posto. Il programma completo del festival è disponibile sul sito www.tusciainjazzforsla.it.

