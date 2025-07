SUTRI - Il Tuscia in jazz for Sal fa tappa a Sutri, portando sul palco di piazza del Comune un evento speciale in collaborazione con l'amministrazione locale: l'esibizione del Berkeley Jazz Ensemble. Questo talentuoso gruppo americano, vincitore del prestigioso DownBeat Award - il riconoscimento della rivista DownBeat, la più importante al mondo per il jazz - promette una serata indimenticabile.

Il Jazzschool Berkeley Ensemble è un quartetto premiato che riunisce alcuni dei migliori giovani musicisti delle scuole secondarie della regione di San Francisco. Sotto la direzione di Peter Horvath, l'ensemble propone un repertorio variegato che spazia da coinvolgenti brani originali a interpretazioni di grandi classici. La formazione è composta da: Nate Eizen (Sax Contralto); Jacob Egan (Pianoforte); Yoav Konig (Contrabbasso Acustico); Shane Ryan (Batteria); direttore: Peter Horvath. Il concerto, a ingresso libero con donazioni facoltative, avrà inizio questa sera alle ore 21. L'intero ricavato delle donazioni sarà devoluto a favore della ricerca contro la Sla. Ricordiamo, infine, che domenica (13 luglio), il Tuscia in Jazz Festival si sposterà a Castiglione in Teverina, dove ospiterà un'altra icona del jazz italiano: Enrico Pieranunzi, un vero gigante della scena musicale. Da non perdere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA