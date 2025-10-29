CARBOGNANO - Il Tuscia in Jazz for Sla continua la sua campagna per raccogliere fondi per la ricerca e sensibilizzare più persone possibili verso questa malattia nascosta agli occhi della gente, la Sclerosi laterale amiotrofica. La stagione invernale prevede 14 concerti e va dal 31 ottobre al 30 dicembre. Grande spazio verrà dato al Gospel nel periodo natalizio, con nove comuni che ospiteranno i migliori cori Gospel americani. Primo appuntamento a Carbognano la notte di Halloween con i due migliori chitarristi italiani, Fabio Zeppetella e Umberto Fiorentino, con il loro omaggio a Django Reinhardt. Il 15 novembre il festival ritorna a Viterbo per il concerto all'auditorium della Fondazione Carivit con il duo Pippo Matino e Silvia Barba in "Omaggio ai grandi cantautori". Il 6 dicembre sarà il giorno del grande concerto dedicato a George Gershwin e alla sua Rapsodia in Blu tratta dalla prima stesura originale fatta arrivare dagli Stati Uniti d'America per l'occasione. Ad eseguirla Alessandro Bravo al pianoforte insieme a 60 elementi della banda musicale di Ronciglione. Questo concerto aprirà ufficialmente il tour di concerti natalizi del Tuscia in Jazz for SLA nella provincia di Viterbo. «Sono felicissimo del programma invernale del festival», dichiara Italo Leali, direttore artistico del festival. «Sono tanti i comuni che hanno sposato la nostra campagna a favore della ricerca contro la Sla. Questi comuni lo stanno facendo con il nostro progetto fatto di musica e solidarietà. Sono anche entusiasta che tra le molte date ci sia il 20 dicembre all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Una data voluta insieme alla Asl Viterbo e al direttore generale per portare la musica a chi soffre. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo viaggio musicale e di testimoniare con la mia presenza perché questa malattia va combattuta».

Tutti i concerti, ad eccezione di quello del 6 settembre, ad ingresso libero con donazioni facoltative a favore della ricerca contro la Sla. Informazioni e prenotazioni al 3661289196 solo messaggio whatsapp o via mail info@tusciainjazzforsla.it.



Di seguito il programma completo del Tuscia in Jazz for Sla Winter: in calendario quattordici concerti a partire da domani e fino al 30 dicembre.

31 OTTOBRE- Carbognano: Fabio Zeppetella e Umberto Fiorentino

15 NOVEMVBRE - Fondazione Carivit: Pippo Matino e Silvia Barba

6 DICEMBRE - Viterbo: Alessandro Bravo e banda Alceo Cantiani di Ronciglione in “Rapsodia in blu” tratta dalla prima stesura originale fatta arrivare dagli Stati Uniti d'America

8 DICEMBRE - Ronciglione: Sarah jane Olog e Luca Casagrande

12 DICEMBRE - Canepina: Cedric Shannon Rives Gospel Choir

13 DICEMBRE - Bolsena: Cedric Shannon Rives Gospel Choir

17 DICEMBRE - Viterbo: San Martino Cleveland Chorale

18 DICEMBRE - Tuscania: Cedric Shannon Rives Gospel Choir

19 DICEMBRE - Caprarola: Washington Gospel Singers

20 DICEMBRE - Ospedale Santa Rosa: “Blues Christamas”

22 DICEMBRE - Capranica: Cedric Shannon Rives Gospel Choir

26 DICEMBRE - Ronciglione: Cleveland Chorale

29 DICEMBRE - Vetralla: Florida Fellowship Super Choir

30 DICEMBRE - Montalto di Castro: Cedric Shannon Rives and Unlimited Praise Gospel Singers

