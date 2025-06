CERVETERI - Anche la città etrusca approda a “Turisti per caso”. A ospitare, nei giorni scorsi, la conduttrice del programma, Syusy Blady il Museo Nazionale Cerite. Sotto i riflettori: la storia del Cratere di Eufronio. Allo stesso tempo sono state realizzate delle riprese promozionali del territorio di Cerveteri, dei reperti archeologici e del patrimonio storico e artistico della città. «Una vetrina pubblicitaria d’eccezione per la nostra città e che prossimamente sarà diffusa sui social network e sul web», ha commentato il sindaco Elena Gubetti che ha ricordato come la città etrusca sia stata già protagonista, sul piccolo schermo, di trasmissioni sulle reti Rai e Mediaset. «La presenza delle telecamere di “Turisti per caso” rientra all’interno di un ampio progetto di promozione turistica del territorio, promosso dal Comune di Cerveteri e da quello di Tarquinia e finanziato dal Ministero del Turismo che punta a potenziare la promozione soprattutto web del territorio - ha commentato ancora Gubetti - Una bella vetrina per Cerveteri che auspichiamo possa stimolare negli spettatori il desiderio di venire a conoscere, insieme alle loro famiglie e amici, le caratteristiche e le peculiarità uniche della nostra città».

