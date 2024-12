La rinascita del borgo di Trevinano passa anche dalla tavola, dai prodotti della sua terra e dalla passione delle imprese che hanno scommesso su questo territorio. La posizione strategica a confine tra tre regioni, Lazio, Umbria e Toscana, ne fa uno dei luoghi della Tuscia più ricco di virtuose commistioni di culture, tradizioni e abitudini.

Questo è indubbiamente un elemento di forza per il borgo aquesiano che, grazie al progetto Ri-wind finanziato con fondi Pnrr, sta riscoprendo e promuovendo la propria identità. In tale contesto il cibo, che da sempre è esso stesso identità e storia di un territorio, a Trevinano acquista un ruolo fondamentale per raccontare il borgo. Nasce così il progetto dell’associazione temporanea di società che vede come capofila la cooperativa sociale Fattorie Solidali e riunisce le cooperative sociali Alicenova, Ape Regina e Zoe. Un progetto che punta a fare rete con il territorio, passando attraverso il cibo e le persone che producono e sono portatori di storie e tradizioni. L’obiettivo dell’ats, infatti, è promuovere il borgo come luogo inclusivo dove fare delle esperienze a diversi livelli. Esperienze che prevedono l’incontro con le produzioni agroalimentari, enogastronomiche, artigianali ma anche le scoperta delle storie dei produttori e degli artigiani, che sono l’anima che muove il borgo di Trevinano. Direttore del progetto è Carlo Zucchetti, l’enogastronomo con il cappello (www.carlozucchetti.it)

A suggellare il “patto” con questo territorio un calendario di degustazioni di prodotti tipici che per tutta l’estate precederanno gli eventi culturali. Si parte questo fine settimana con due appuntamenti da non perdere, che appagano il palato e gli occhi. Sabato 29 giugno dalle 20 , infatti, sarà possibile deliziare la gola con i formaggi del Caseificio Sensi insieme ai vini di Famiglie S&T. La degustazione precederà il primo spettacolo del Teatro sull'uscio, una produzione del Teatro Boni, che per l'occasione trasforma vicoli e piazze del borgo in inediti palcoscenici attraverso una performance itinerante “open space”. Domenica 30, sempre dalle 20, si replica il format ma i formaggi nasceranno spazio ai salumi e ai vini di Valle Perlata.

Per tutto luglio e agosto c’è la possibilità di conoscere altri produttori grazie ad altre degustazioni che si terranno in occasione degli appuntamenti del cartellone del Teatro Boni. Tra le date più significative da segnalare quelle del 13 e 14 luglio con la Festa dell’Aia, il 6 agosto con la Rosticciana e il 9 e 10 agosto con i Vini del Barbarossa

Le degustazioni di questa settimana sono a ingresso libero. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al 346.3133420