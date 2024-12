ACQUAPENDENTE - Quattro residenze artistiche estive per sperimentare, formarsi e mettersi in gioco: sono quelle in programma a Trevinano di Acquapendente a partire dal 5 luglio, nell'ambito del progetto Trevinano Ri-Wind, finanziato con fondi Pnrr e finalizzato alla rigenerazione urbana e culturale della frazione, con il coordinamento del Comune di Acquapendente.

Le residenze artistiche sono ideate e organizzate dal Teatro Boni e dirette da Sandro Nardi. Consentiranno ai partecipanti di esprimersi e perfezionarsi nelle arti della danza, della narrazione, dell'interpretazione e della musica. Sono rivolte a tutti coloro che vogliono avvicinarsi ai mestieri dello spettacolo o approfondirli, senza preclusione di forma, tecnica o stile. Uno spazio in cui ognuno potrà fare la propria esperienza artistica. Si tratta di percorsi di alta formazione per valorizzare e stimolare il territorio che, attraverso la costruzione di progetti formativi e con il coinvolgimento della comunità attraverso le arti, si trasformerà in un luogo di scoperta, conoscenza e sperimentazione. I percorsi formativi sono quattro. Il primo, dedicato alla danza, è il workshop "Il gesto di Lindsay Kemp. La sincerità e la libertà del gesto attraverso l'emozione, la musica, il respiro", con Daniela Maccari e Terramadre, progetto itinerante di teatro-danza. Un viaggio espressivo, gestuale, emozionale sulle orme del grande coreografo Lindsay Kemp e attraverso la forza esplosiva del suo linguaggio. Le date della residenza sono 5, 6, 7, 12, 13 e 14 luglio (10-13, 14.30-17.30), con performance itinerante domenica 14 luglio nel borgo di Trevinano.

Nel weekend 19, 20 e 21 luglio spazio invece alla narrazione con Ascanio Celestini e il workshop "Laboratorio sul raccontare, come e perché". Un'occasione, insieme a un grande attore, per conoscere la struttura del racconto, che non è solo una maniera per poter raccontare, ma anche e soprattutto un mezzo per comprendere il racconto degli altri. Questi gli orari: venerdì 10-13, 14.30-19.30; sabato 10-13, 14.30-18.30; domenica 10-13, 14.30-16. Domenica 21 luglio alle 18 i partecipanti presentano i loro lavori di narrazione. La terza residenza è dedicata alla lettura interpretativa. Il 26, 27 e 28 luglio (ore 10-13, 15-18) un seminario sull'interpretazione testuale aperto a tutti, con l'attore Matteo Belli. L'obiettivo è approfondire la lettura come attività performativa, capace di condividere ad alta voce la personale interpretazione di un testo scritto. Domenica 28 luglio alle 18.00 la performance conclusiva. Infine, la quarta residenza ha come protagonista la musica ed è tenuta da Marco Vannozzi (basso), Massimo Fumanti e Nicola Cista (chitarra), Marco Quagliozzi (organo Hammond e pianoforte) e Cecilia Izzi (canto). L'appuntamento è per il 6, 7 e 8 settembre negli orari 9.30-12.30 e 15-18. Per informazioni e iscrizioni: 334.1615504 - www.teatroboni.it.

