CIVITA CASTELLANA – Si è conclusa con una grande successo la prima settimana con la sagra della Pecora a Civita Castellana.

«Migliaia i piatti serviti, circa tremila le persone presenti, e tantissimi gli apprezzamenti registrati. Nel prossimo fine settimana si replica» annunciano dall’associazione omonima.

«Nella location all’aperto di viale Fiume Treja, dove sono allestiti i maxi gazebo e le enormi griglie per la cottura degli arrosticini, sarà possibile cenare all’aperto a prezzi estremamente popolari.

Da venerdì 14 luglio a domenica 16 l’imperdibile occasione di poter gustare gli ottimi piatti in menù: maxi antipasto del pastore, gnocchi al castrato e all’amatriciana, pecora alla brace e alla callara, salsicce di maiale, arrosticini, costolette fritte.

Immutata da anni la formula dell’evento: pietanze cucinate secondo le antiche ricette e serate allietate da musica dal vivo. Previsti anche menù per celiaci preparati in uno spazio specifico per evitare la contaminazione. Tutte le serate, dopo le esibizioni live, dj set fino a tarda notte.

Questi gli ospiti del primo fine settimana: venerdì 14 la Compagnia dei sogni, sabato 15 Modamour e Giorni anomali, domenica 16 Gianni Drudi».

La manifestazione, alla 12esima edizione, è organizzata dall’associazione Sagra della Pecora in collaborazione con il comune di Civita Castellana.