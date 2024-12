CIVITAVECCHIA – Domani sera alle 21 la band I ladri di carrozzelle si esibirà al teatro Traiano di Civitavecchia per uno spettacolo da non perdere. Come ha spiegato l’assessore ai servizi sociali Deborah Zacchei «questi ragazzi riescono a fare delle cose incredibili, sono andati a Domenica in, Rai tre e molto altro. Il ricavato dello spettacolo andrà al Mondo di Gina». Per il sindaco Ernesto Tedesco si tratta di una «iniziativa importante». L’assessore alla cultura Simona Galizia si è complimentata con Zacchei «per questa idea. Una serata in onore della musica e dell'arte e, al tempo stesso, un segnale e un simbolo importantissimo perla nostra città». La direzione artistica è affidata a Giulio Castello.

©RIPRODUZIONE RISERVATA