CIVITAVECCHIA – Domani alle 21 al teatro comunale Traiano grande maratona di solidarietà a favore dell'Unitalsi di Civitavecchia. La compagna 'Anta & go! In collaborazione con il Rotary club e con la Fidapa di Civitavecchia insieme per un progetto di solidarietà con lo spettacolo “La Valigia sul letto” di Eduardo Tartaglia per la regia di Iolanda Zanfrisco.La commedia è tratta da un divertentissimo film con un cast d’eccezione scritto e diretto da Eduardo Tartaglia, attore e regista napoletano.

La Valigia è, sicuramente, quella di un lungo viaggio. E poiché un viaggio contiene sempre in sé anche un po' il concetto di fuga, anche la valigia che Achille (Ugo de Chiara) e Brigida (Iolanda Zanfrisco) si affannano a riempire può bene offrirsi ad una simile interpretazione. Ma da che cosa fuggono i protagonisti della commedia? Sicuramente da una situazione di crisi che è certamente economica ma, di conseguenza, anche sentimentale. E probabilmente fuggono, in maniera inconsapevole, anche da sé stessi, dalle proprie responsabilità, dai propri errori.

La vicenda , ambientata a Napoli è quella di un uomo che ha perso il lavoro, la casa e si ritrova a fare, guardiano notturno in uno dei tanti cantieri che tormentano la città, precario pagato in nero che…. “scasualmente” si ritrova parente di un camorrista pentito e come tale deve essere sottoposto al regime di protezione , insieme alla sua famiglia ,per non incorrere in vendette trasversali.

E nella baracca ricavata sotto i ponteggi della metropolitana di Napoli è pronta sul letto la valigia per la fuga, assieme alla donna con cui convive. Lo spunto offre subito alcuni temi: i due non sono sposati e come coppia di fatto incappano nelle difficoltà della burocrazia; sono anche una coppia in crisi, lui un acquiescente bonaccione, lei presa dalle lusinghe del consumismo, con il miraggio dei centri commerciali. La pièce, naturalmente, ha una sua tenuta comica, con una esilarante sorella vedova e bizzoca (Marilena Autuoro), un camorrista dai modi spicci (Vincenzo di Sarno), una nevrastenica ispettrice di polizia (Anna Mele), ed il suo aiutante (Romeo Nitrella) un ambiguo intrallazzatore (Jerry Caruana) e due monache di campagna (Carmela Pennino e Pia Cozzolino).

Iolanda Zanfrisco ed Ugo de Chiara conducono il gioco, con le sorprese di un (poco) tranquillo soggiorno dove li attendono una nuova identità, una nuova casa, un nuovo lavoro… Insomma, un nuovo decoro per una rinnovata armonia. Una magica e casuale soluzione a tutti i problemi! Talmente magica che viene quasi quasi il sospetto che tanto casuale non sia. Direttrice di Scena Nicoletta De Paolis, Direttrice Tecnica Patrizia Ines Rilievi, Scenografie di Ugo de Chiara e Patrizia Ines Rilievi, Costumi di Iolanda Zanfrisco.

