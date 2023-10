CERVETERI - Tutto pronto, o quasi, per la decima edizione del premio cinematografico “Massimo Jaboni - Una vita per il Cinema”. Appuntamento sabato 21 e domenica 22 ottobre nelle sale del Granarone. L’evento che ha avuto il patrocinio del comune di Cerveteri, Assessorato alla Cultura farà arrivare nel capoluogo etrusco tanti “cinematografari” che hanno lavorato con il decano dei fonici italiani, Massimo Jaboni appunto, sotto la direzione artistica del regista Felice Corticchia ed il coordinamento di Ottavio Serafini. Questi gli ospiti che hanno già confermato la loro presenza per le due serate. Sabato 21 ottobre racconteranno di Cinema con la maiuscola Massimo Benenato (scrittore), Alberto Dell'Acqua (attore e stuntman), Alessandra Bonarota (attrice), Valentina Ciaralli (costumista), Blentina Tafaj (trucco e parrucco), Antonella Salvucci (attrice), Claudio Botosso (attore), Monica Carpanese (attrice e sceneggiatrice), Angelo Bassi (produttore e distributore), Prospero Richelmy (attore e commediografo). Nella serata di domenica 22 ottobre sarà la volta di Roberto Girometti (autore della fotografia), Enzo De Camillis (scenografo e regista), Daniele Falleri (regista e sceneggiatore), Mirella Banti (attrice), Sergio Martino (regista e sceneggiatore), M° Marco Werba (compositore di colonne sonore), Adolfo Troiani (autore della fotografia), Imma Piro (attrice), Annalisa Favetti (attrice), Elena Russo (attrice), Gianni Franco (attore).

©RIPRODUZIONE RISERVATA