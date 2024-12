CIVITAVECCHIA – Taglio del nastro per la “Mostra presepi 2023” all’antica rocca medievale del porto di Civitavecchia. L’iniziativa, giunta alla 22^ edizione, ha aperto i battenti e fino al 7 gennaio sarà visitabile ad ingresso libero dalle 15,30 alle 19,30 dei giorni feriali mentre in quelli festivi la mostra sarà aperta dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. L’iniziativa è a cura dell’associazione Il Presepio, con il contributo della Fondazione Cariciv e ha il patrocinio di Lions, Comune, Fondazione Cariciv e Autorità di sistema portuale. «Anche quest' anno apre la mostra dei presepi a Civitavecchia. Devo ringraziare - ha commentato il presidente dell’associazione Enzo Gattavilla - chi ha permesso che questa mostra andasse avanti e tutti coloro che hanno collaborato». Il vicepresidente Mauro Valle ha spiegato che l’associazione ha ricevuto la struttura il 4 novembre «non è stato facile riuscire a montare tutto in tempo, considerando che quest’anno abbiamo oltre 50 presepi. Abbiamo creato un percorso che consentisse di gradire le opere, di assaporarle. Siamo molto contenti, dai primi commenti sembra che abbiamo centrato l’obiettivo». Il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco ha commentato: «Anche questo anno come sempre siamo qui ad inaugurare questa mostra che è sempre più bella, una mostra che coltiva l'arte del presepe che sembrava abbandonata ma venendo qui a tutti viene voglia di avere in casa il proprio presepe». Un’iniziativa che vede anche persone dal comprensorio arrivare alla Rocca medievale del porto storico per vedere le creazioni degli artisti, tra luci, colori, tradizione e innovazione. Una mostra che negli anni ha saputo crescere ed evolversi, senza risultare mai noiosa.

