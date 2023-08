MONTEFIASCONE – Sul colle falisco torna la festa di San Bartolomeo Apostolo con la fiera dei canestri, la sagra della ciambella all’anice e le cene all’aperto. I festeggiamenti, organizzati dal Circolo Mf 80, si terranno mercoledì 23 e giovedì 24 agosto nel centro di Montefiascone. Il programma prevede per giovedì 24 agosto dalle 7 la fiera dei canestri in largo Barbarigo, a due passi dal Belvedere.Inoltre dalle ore 8 si terrà la 19esima sagra della ciambella all’anice e la fiera delle merci nella zona di largo Barbarigo. Giovedì alle 9 la messa e alle 11 un’altra celebrazione del vescovo Fabio Fabene. Infine, a completare i festeggiamenti, due sere di tradizionali cene all’aperto nel cortile del Seminario. Per info: 3384373689.