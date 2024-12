GALLESE - Torna la Festa della Musica appuntamento dedicato ai musicisti, amatori e professionisti, futuri e presenti, bande, gruppi, ragazzi e adulti… Tutti sono invitati a fare musica e a riempire gli spazi e il silenzio nella città che del suono ne ha fatto addirittura un brand turistico: #VisitGallese.nel suono della natura. La città aderisce per il secondo anno al programma nazionale e internazionale mantenendo e rafforzando lo spirito della prima Festa, lanciata in Francia nel 1982 dall’allora Ministro della Cultura Jack Lang: permettere alla musica di invadere le strade delle città dalla periferia al centro per dare il benvenuto alla bella stagione. Dal 1985, anno europeo della musica, il 21 giugno si festeggia la musica e dal 1994 anche in Italia la Festa ha cominciato a diffondersi fino ad arrivare al riconoscimento del Ministero nel 2016 e a festeggiare quest’anno i suoi 30 anni. Anche quest’anno il Comune di Gallese aderisce alla Festa con la preziosa collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Ernesto Monaci” di Soriano nel Cimino e dell’Associazione Musicale “Marco Spoletini”.

«La nostra città – commenta il vicesindaco Amedoro Latini – conferma la sua vocazione musicale. Grazie all’istituto comprensivo e alla sua sezione musicale e all’impegno della nostra associazione musicale, sempre più giovani si avvicinano al mondo della musica. Un borgo che con il suo brand turistico (VisitGallese. nel suono della natura) ha già dimostrato la sua intenzione di puntare alla musica come elemento per la crescita culturale, civile, sociale ed economica della comunità.

L’amministrazione intende rafforzare questo aspetto, favorendo il coinvolgimento di sempre maggiori realtà verso la nostra città che potrebbe rappresentare per l’intera Tuscia la “Città della musica”, un laboratorio musicale che rappresenti un punto di riferimento per tutti i giovani musicisti».

Il programma inizia domenica 16 giugno alle 17,30 presso il Museo e Centro Culturale “Marco Scacchi” con l’appuntamento Aspettando la Festa della Musica: Generazione Giovani a cura degli allievi della sezione musicale Alessandro Alessandroni dell’istituto comprensivo Ernesto Monaci di Soriano nel Cimino. Gli allievi si cimenteranno in un programma vario e articolato spaziando tra i diversi generi musicali che comprendono anche autori di musica antica, come il gallesino Marco Scacchi. Si entra poi nel vivo della Festa della Musica venerdì 21 giugno dalle ore 21 con l’esibizione della Banda Città di Gallese Passa la Banda: festa in città! I musicanti, espressione viva e attuale della secolare tradizione musicale di Gallese e prima orchestra della città, attraversano le vie della città e portano la musica in ogni angolo del borgo.

Il futuro e il presente della tradizione musicale di Gallese si alternano in questa edizione della Festa della Musica tutta da gustare. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgeranno nel Museo e Centro Culturale “Marco Scacchi” e nel borgo di Gallese.

