ALLUMIERE - L’estate 2024 riporta ad Allumiere un tradizionale appuntamento con l’arte, quello cioè con la mostra di arte ''La Ferrata'', promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco.

La tradizionale mostra da sempre si tiene nel cortile della Scuola Elementare di piazza Filippo Turati: le opere saranno per la gran parte attaccate alle inferriate della recinzione, di qui il nome “La Ferrata”. L'amministrazione comunale e la Pro Loco daranno vita, quindi, il 7 e l'8 settembre prossimo alla 46° edizione della mostra di pittura contemporanea, scultura e manufatti “La Ferrata".

Sarà possibile ammirare tutte le opere e i manifatti sabato 7 dalle 17 alle 20 e domenica 8 dalle 16 alle 20. La quota di partecipazione degli artisti alla mostra, sia per la categoria pittura che per la scultura, è di 10euro. La consegna delle opere avverrà venerdì 6 settembre dalle ore 17 alle ore 19 presso la scuola elementare di Allumiere. Le opere dovranno essere fornite di apposite attaccaglie, proporzionate alle dimensioni ed al peso delle stesse e dovranno avere dietro il nome e il cognome dell’autore, il titolo dell’opera, una breve descrizione e la eventuale disponibilità alla vendita. Ogni artista potrà essere al massimo 3 opere. I partecipanti devono, alla consegna: compilare il modulo di iscrizione e comunicare all’organizzazione le opere che intendono porre in vendita.

La mostra terminerà l'8 settembre alle ore 19; le opere dovranno essere ritirate immediatamente dopo la fine della manifestazione. Le opere partecipanti saranno soggette al giudizio critico insindacabile di una commissione nominata dall’organizzazione che premierà il concorso “L’occhio del critico”, fornendo inoltre un breve giudizio critico a tutti i partecipanti. La premiazione si svolgerà l'8 settembre alle ore 19 nel cortile della Scuola Primaria di Allumiere. Domenica pomeriggio si svolgeranno le premiazioni. Il regolamento prevede, infatti, riconoscimenti per diverse categorie: “Occhio del critico”, “Giuria Popolare” e “Dalle idee alla materia: scultura e manufatti”.

