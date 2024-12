TOLFA - In questa giornata di festa riparte la nuova stagione cinematografica del teatro Claudio di Tolfa. Nel teatro-cinema del comune di Tolfa sono appena terminati i lavori di efficientamento energetico e quindi la struttura è pronta per accogliere il pubblico. Oggi e per tutto il weekend, alla sala comunale di Tolfa sarà possibile assistere alle proiezioni del film campione di incassi "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi che oltre alla Cortellesi vede protagonisti anche Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli e Vinicio Marchioni. A gestire l'attività cinematografica sarà l’associazione culturale “Altri Sguardi”, risultata vincitrice del bando indetto dal comune di Tolfa per il biennio 2023 – 2024. Accanto alla programmazione dedicata al miglior cinema di qualità italiano e internazionale, verrà dato ampio spazio alla produzione per il pubblico dei più giovani e a quella legata al cinema di genere. Prossimamente verrà annunciato il cartellone con date e orari precisi; intanto si sa che fra i film che verranno proiettati ci saranno Napoleon, Colpo di fortuna di Woody Allen, Wonka e un cartone della Disney. L’attività cinematografica andrà avanti fino a primavera e vedrà l'alternarsi di proiezioni, incontri con gli autori, corsi di formazione per le scuole e rassegne tematiche. Tutto poi proseguirà nella bella stagione con la rassegna "l’arena al chiostro" e "Cinema sotto le stelle", l’appuntamento estivo per residenti e villeggianti. Gli orari della programmazione di questo primo fine settimana sono: oggi alle ore 18 e alle ore 21.15; domani alle ore 18 e alle 21,15; domenica 10 dicembre, infine, la programmazione ci sarà alle ore 18. Per informazioni è possibile visitare la pagina fb Claudio Tolfa e il profilo instagram.

©RIPRODUZIONE RISERVATA