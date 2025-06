TOLFA - Tolfa Jazz 2025: i bglietti sono già in distribuzione. Tolfa Jazz Festival è un evento che da anni unisce arte, cultura e territorio in un connubio irresistibile, trasformando il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. L’edizione 2025 si preannuncia straordinaria: tra piazze, vicoli e scorci mozzafiato, il festival accoglierà artisti di caratura internazionale e nuove promesse della scena jazz. Ad aprire il programma, una delle presenze più prestigiose: la Big Band dell’Esercito Italiano, diretta da Pino Jodice, con il progetto “Il Jazz e la Liberazione”, un omaggio sonoro alla forza della musica nei momenti cruciali della storia. Tra gli ospiti più attesi anche il pianista cubano Alfredo Rodriguez con il suo Trio, la travolgente Crystal Thomas Band with Horns, e l’emozionante dialogo musicale tra Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello nel concerto “Il Cielo è Pieno di Stelle”. Ma il Tolfa Jazz non è solo grandi nomi: grande spazio sarà dedicato anche ai giovani talenti con il progetto Now Generation, sostenuto dal Ministero della Cultura e da SIAE, pensato per valorizzare le nuove voci del jazz italiano in un contesto di prestigio e visibilità. Ecco un articolo in stile giornalistico-divulgativo, pensato per promuovere l’edizione 2025 del Tolfa Jazz Festival in maniera coinvolgente, informativa e adatta alla pubblicazione su giornali, siti web o comunicati stampa:I concerti si terranno in alcune delle location più iconiche del paese: dalla Rocca Frangipane, con la sua vista mozzafiato, all’intimo Anfiteatro della Villa Comunale, passando per le piazze del centro storico, animate da spettacoli, jam session e street food. Il festival, come sempre, sarà anche un’occasione per scoprire i sapori autentici della cucina tolfetana, passeggiare tra botteghe artigiane e godersi momenti di condivisione, arte e bellezza. I biglietti sono già disponibili online: un invito a non perdere l’evento jazz dell’estate, dove la musica diventa emozione, incontro e magia. Tolfa Jazz 2025: dal 17 al 20 luglio, vivi la musica come non l’hai mai vissuta.