A Tolfa oggi serata finale della Festa della Musica e Sagra della grigliata promossa dall’associazione musicale Giuseppe Verdi di Tolfa. Piatti tradizionali, ottima carne grigliata, concerto della banda Verdi, tanto divertimento e allegria. A chiudere la tre giorni: lo spettacolo pirotecnico. Fuochi d'artificio anche ad Allumiere in onore della Madonna dell'Assunta. Appuntamento in piazza della Repubblica lunedì 14 alle 23 circa. Sarà una serata in cui la spiritualità incontrerà la bellezza e l'arte, dove il sacro si unirà al folklore e alle radici che legano il popolo di Allumiere. Sempre lunedì ma nella Villa comunale di Tolfa appuntamento con "Favole Scure”: una rilettura che prediligerà il lato psicanalitico e un racconto che sa di contemporaneità. Sul palco oltre all’ artista Gino Saladini, che insieme ad Anthony Caruana ha scritto i testi e le musiche originali, reciteranno Luigi Florio, Elisa Tassi, Leonardo Papa e Eugenio Chiantera. Alla parte musicale penseranno invece il tenore Marco Manovelli, e i musicisti Anthony Caruana, Ermanno Pizzardi, Gino Fedeli, Massimo Pelo, Fabio Pizzardi. Coreografie di Desiree Benevieri; video Pierpaolo Saladini; musiche originali Gino Saladini e Anthony Caruana.

