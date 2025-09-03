CIVITAVECCHIA – Il Terrae Film Fest - festival di cortometraggi nato per intrecciare cinema, territorio e comunità - scalda i motori. L’appuntamento è dal 10 al 13 settembre prossimi, tra il teatro Buonarroti e la Darsena Romana. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Amici del Fondo Ranalli in collaborazione con Civitafilm ETS e Forte Festival, si propone di dare voce a nuovi immaginari e di valorizzare le connessioni tra linguaggi artistici e paesaggi culturali. Il programma alterna cinema indipendente, masterclass e mostre, coinvolgendo registi, artisti e istituzioni locali in un dialogo che unisce memoria e futuro. Il primo appuntamento è al teatro Buonarroti il 10 settembre, con la regista Maria Giménez Cavallo che sarà presente in sala per accompagnare il pubblico alla proiezione del suo film "Anime Galleggianti". L’inizio della serata è previsto alle 21:15, con l’introduzione della regista e la presentazione del film, seguita dalla proiezione e da un momento di dialogo con gli spettatori.

